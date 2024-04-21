Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Liderliğini Sürdürdü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 65'e yükselterek bitime 2 maç kala liderliğini sürdürdü.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede dönüş yaparak 4-2'lik skorla galibiyeti alan taraf oldu. Cimbom, puanını 65'e yükselterek son 2 haftaya lider girdi.
Liderlik takibini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ise Halit Kıvanç Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynadı. Deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Ankara ekibi, 63 puana ulaşarak şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşımayı başardı.
Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında ise sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup oldu. Şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe 60 puanda kaldı. - İSTANBUL
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Niğde'nin Kemerhisar beldesinde düzenlenen 'Tyana Su Yolu Bisiklet Turu' etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Turizm Haftası'nı bu etkinlikle sonlandırmak istediklerini belirten Vali Cahit Çelik, Tyana Antik Kenti'nin tarihi önemine dikkat çekerek, ilin turizm potansiyelini geliştirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile birlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.
Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi, uçuş heyecanını yaşadı ve kağıt uçak yarışmasına katıldı. Ayrıca Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi de gerçekleşti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo, Teona Bakradze ve Müzeyyen Dilek Özbiler attı.
Düzce Tenis Kulübü'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali sona erdi. 28 ilden 80 sporcu mücadele etti. Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş çift erkekler kategorisinde şampiyon oldu. İstanbul'dan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan ise çift kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu ve gol yedikten sonra oyuncularının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik oyuncularla geldiklerini ve daha fazla üretken olmaları gerektiğini söyledi.
Türk bisikletçi Gürkan Genç, 2012'de başladığı dünya turuna geri döndü. 69 ülke ve 3 kıtayı bisikletiyle pedallayarak geçen Genç, ABD vizesi almak için Türkiye'ye döndü ve vizesini aldıktan sonra turuna devam etmek için ABD'ye gitti. Genç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini söyledi ve bisiklet turunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek bisikletli yaşam sürecine destek vermek istediğini belirtti.
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