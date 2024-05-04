Galatasaray, Sivasspor ile 36. kez karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Sivasspor ile 36. kez karşılaşacak

Galatasaray, Sivasspor ile 36. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunduğu Sivasspor ile evinde karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 35 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray son 22 lig maçını kaybetmezken, evinde de yenilmedi. Ayrıca Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Maçı Arda Kardeşler yönetecek.

04.05.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor ile ligde 36. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 93 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 9. sırada yer alıyor.

36. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Son 22 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 22 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 15 lig karşılaşmasını da kazandı.

Evinde yenilmiyor

Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 34 maçta kalesinde 21 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18'inde de kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi krallık yarışında zirvede

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 6 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 30 maçta oynayan Icardi, 21 gol kaydetti ve krallık yarışında 21 golle zirvede yer alıyor.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Sivasspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 35. haftada deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Süper Lig puan rekorunu kırabilir

Galatasaray geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla yenerek puanını 93'e çıkardı ve 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'ye ait Süper Lig puan rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında galip gelmesi yada berabere kalması durumda bir sezonda Süper Lig'de puan toplama rekorunu kıracak.

Okan Buruk ile Bülent Uygun 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Arda Kardeşler, Mauro Icardi, Galatasaray, Sivasspor, Trendyol, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor ile 36. kez karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:15 Kağıthane’de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu Kağıthane'de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:16:32. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Sivasspor ile 36. kez karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement