Petrol Ofisi, Galatasaray Kadın Futbol Takımı isim ve forma göğüs sponsoru oldu - Son Dakika
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Petrol Ofisi, Galatasaray Kadın Futbol Takımı isim ve forma göğüs sponsoru oldu

25.08.2022 13:15

Galatasaray Spor Kulübü ile Petrol Ofisi, sarı-kırmızılıların kadın futbol takımı için isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşması yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü ile Petrol Ofisi, sarı-kırmızılıların kadın futbol takımı için isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşması yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü ve Petrol Ofisi arasındaki iş birliği anlaşmasının imza töreni Nef Stadyumu'nda yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Petrol Ofisi Yeni Dönem CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Galatasaray Kadın Futbol Teknik Direktörü Metin Ülgen ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncuları katıldı.

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, "Burada çok önemli bir toplantı için bir araya geldik. Galatasaray bütün sporlarda olduğu gibi olimpik sporda da hep ilk olmayı başarmış bir kulüp. Kadın futbolda da yine görevini yerine getirmiştir. Petrol Ofisi ve Galatasaray, Cumhuriyet dönemi kuruluşlarındandır. Beraber iş birliğinin üreteceği fayda da Türkiye için olacaktır. Kadın futbolu Türkiye'de yeni gelişen bir branş. Bu Türk futboluna büyük katkı verecektir. Kadının girdiği yerde sevgi ve barış gelir. Petrol Ofisi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İki değerli marka birbirilerine enerji verecektir. Bunun kadın futbolu için değerli olduğunu görüyorum. Bu faydayı da önümüzdeki günlerde izleyeceğiz" diye konuştu.

Mehmet Abbasoğlu ise kendileri için çok sevinçli bir gün olduğunu ifade ederek, "Petrol Ofisi bu ülkenin topraklarından doğan bir kurum. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Büyük şirket olmak beraber bize sorumluklar da getiriyor. Bunlar, kadınlarımız ve sporumuz. Kadın futbolu tüm dünyada çok ciddi yükselen bir değer. Bundan 3-4 hafta evvel Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere ve Almanya oynadı. 90 bin kişi seyretti. Ben de bu maçı seyrettim, inanılmaz keyif aldım. Bütün dünya, kadın sporcuların, erkeklerden az ücret aldığını konuşuyor. Galatasaray'ın önderliği kadın futboluna yaptığımız destekle aradaki mesafeyi kapatmak istiyoruz. Beyaz bir sayfa ile başlıyoruz. Bunun üzerine koyacağız. Kadın futbolu popülerliğini Türkiye için kazanılacak bir değer olduğunu düşünüyorum. Biz bu birliktelik üzerine farklı şeyler koyarak devam edeceğiz. Kadın futbolunu aynı zaman 3 milyon aboneye ulaşmış Sosyal Lig'e koymak istiyoruz. 81 yıllık bir marka. Kurulduğundan beri logosu dişi kurt Asena. Dişi kurt Asena artık yerini buldu. Galatasaray'ın bundan 22 sene önce olduğu gibi uluslararası arena da başarılı temsil edeceğinden eminim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Petrol Ofisi, Galatasaray Kadın Futbol Takımı isim ve forma göğüs sponsoru oldu - Son Dakika

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