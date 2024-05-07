Galatasaray, Süper Lig'de başarılı performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'de başarılı performansıyla dikkat çekiyor

Galatasaray, Süper Lig\'de başarılı performansıyla dikkat çekiyor

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tek kulvarda mücadele eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunu ele geçirerek şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma geldi. Yıldız futbolcuların skor ürettiği son 8 haftada 16 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi genel averajda geride bıraktı.

07.05.2024 11:05
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UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tek kulvarda mücadele eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Süper Lig'de 13. olduğu 2021-2022 sezonunun şokunu çabuk atlatan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezon dört kulvarda mücadele eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilese de Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı zorlu grubu üçüncü bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Süper Lig'de sezona Mondihome Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. İlk 10 hafta rakibini yakından takip eden Galatasaray, 11. haftada liderliği ele aldı. Sarı-kırmızılı ekip, koltuğunu bir sonraki hafta kaybetti.

Avrupa kupalarından dolayı yoğun ve yorucu bir periyot geçiren sarı-kırmızılı takım, sakatlıklar ve bazı oyuncuların formsuzluğuna rağmen Süper Lig'de yarışta kaldı. Fenerbahçe ile puan puana yarışı sürdüren Galatasaray, 10 Şubat'ta oynadığı 25. hafta müsabakasının ardından liderliği ele geçirdi.

Şubat ayında UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2 kez karşılaşan Galatasaray, 22 Şubat'taki ikinci müsabakanın ardından elendi. Üç kulvara düşen sarı-kırmızılı ekip, 29 Şubat'ta ise VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Galatasaray'ın elinde sadece Süper Lig ve 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Turkcell Süper Kupa kaldı. Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla çıktığı ve ilk dakikanın ardından çekildiği Süper Kupa müsabakası, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki maç programını etkilemedi.

Mart ayında tamamen Süper Lig'e odaklandı

Galatasaray, mart ayı itibarıyla sadece Süper Lig'i düşünmeye başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, ocak ve şubat aylarında Mauro Icardi'nin sakatlığına rağmen antrenman yapamadan maçlara çıkması, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier'in sakat dönmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı, Sacha Boey'in ara transferde takımdan ayrılması, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele ve Tete gibi oyuncuların formsuzluğu, sol bek Derrick Köhn'ün transferinin geç yapılması gibi sorunlarla boğuştu.

Mart ayı öncesinde yoğun fikstüre ve yaşanan sorunlara rağmen Süper Lig'de kazanarak ilerleyen Galatasaray, 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu bölümde teknik direktör Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı farklı mevkilerde kullanarak ürettiği çözümler sarı-kırmızılıların performansında etkili oldu.

Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından Galatasaray, tamamen Süper Lig'e odaklandı.

Yıldız futbolcular şampiyonluk havasına girdi

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcuları, Süper Lig'de son 8 haftaya damga vurdu.

Mart ayı öncesinde 8 maç üst üste kazanan Galatasaray, bu seriyi 16 müsabakaya çıkardı. Ligde son 8 maçlık dönemde Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Kerem Demirbay başta olmak üzere sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları, attıkları gollerle dikkati çekti.

Skor ürettiği son 7 lig maçında 9 kez ağları sarsan Icardi, toplamda 23 gole ulaştı. Arjantinli yıldız, geriden gelerek gol krallığı listesinde zirveye yerleşti.

Son haftalardaki formlarıyla dikkati çeken Mertens, Ziyech ve Kerem Demirbay dörder, Barış Alper Yılmaz 2, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Carlos Vinicius, Kerem Aktükoğlu ve Abdülkerim Bardakcı da birer kez ağları havalandırdı.

Averajda Fenerbahçe'yi geçti

Galatasaray, mart ayı öncesinde genel averajda geride olduğu Fenerbahçe'yi geçti.

2020-2021 sezonunda şampiyonluğu genel averajda 1 golle Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu sezon işi sıkı tuttu. Sarı-kırmızılı ekip, 27. hafta sonunda attığı gol bakımında 13, genel averaj açısından da 6 gol farkla sarı-lacivertlilerin arkasında kaldı.

Son 8 haftada 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla +22 averaj elde etti. Fenerbahçe ise bu bölümde 19 gol atıp kalesinde 9 gol dördü ve +10 averaj tutturdu.

Bu performansın ardından son 3 haftaya 6 puan farkla giren Galatasaray, ayrıca atılan gol sayısında farkı 3'e indirirken genel averajda ise 6 gol farkla öne geçti.

Kaynak: AA

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