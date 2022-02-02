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Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme - Son Dakika

Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme

02.02.2022 20:47
Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme

Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna katan Çaykur Rizespor, yıldız futbolcu için dikkat çeken bir klip hazırladı. Klipte Galatasaray'a yapılan gönderme Sarı-Kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

Yılan hikayesine dönen Gedson Fernandes transferinde bugün son nokta koyuldu. Beşiktaş, 23 yaşındaki Portekizli orta sahanın bonservisini Benfica'dan aldı. Siyah-Beyazlılar Gedson için taksitler halinde 7 milyon euroluk ödeme yapacak.

Galatasaray'ı kızdıran tanıtım! Gedson Fernandes klibini çok konuşulacak

6 AYLIK RİZE'DE

Gedson, sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek. Portekizli orta sahayı özel uçakla getiren Karadeniz ekibi, Galatasaraylıları kızdıran tanıtım klibi paylaştı.

Galatasaray taraftarını sinirden çıldırtan klip! Gedson Fernandes'in tanıtımında olay gönderme

"HAZIRIM BAŞKANIM"

Klipte Galatasaray'ın Sarı-Kırmızılı logolu XXX SK hesabının, " İstanbul'a gelmek ister misin?" mesajına Gedson adına 'Terleyen surat' emojisi cevabı verildi. Rize Başkanı Tahir Kıran'ın aynı teklifine ise bu klipte Gedson adına, "Hazırım başkanım, sabırsızlanıyorum" yanıtı gönderildi. Oğulcan Çağlayan transferi sebebiyle büyük gerilim yaşayan iki kulüp arasındaki soğuk savaşın devam ettiği bu klipte de net olarak anlaşıldı.

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Gedson Fernandes, Galatasaray, Rizespor, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme - Son Dakika
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