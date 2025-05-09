Galatasaray, Trabzonspor'u Yenmek İstiyor - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor'u Yenmek İstiyor

Galatasaray, Trabzonspor\'u Yenmek İstiyor

Galatasaray, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak için Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor.

09.05.2025 10:08
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın konuk olacağı Trabzonspor'u yenerek, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 83 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Aslan müsabakadan galip ayrılıp, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Bu hafta şampiyon olabilir

Galatasaray, Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin bu hafta deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşmasında alacağı sonuca göre sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edebilir. Fenerbahçe'nin yenilmesi durumunda Cimbom'a şampiyonluk için Trabzonspor karşısında 1 puan yeterli olacak. Kanarya'nın berabere kalması halinde ise Aslan'ın şampiyonluk için 3 puan alması gerekecek.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda topladığı 41 puanla bu alanda da ilk sırada yer alıyor. Aslan ligde dış sahada son olarak Eyüpspor'a rakip oldu ve 5-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

6 maçlık galibiyet serisi

Bu sezon Süper Lig'de en son Beşiktaş'a Dolmabahçe'de kaybeden Galatasaray daha sonraki 6 müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

Victor Osimhen'in gözü Mario Jardel'in rekorunda

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de görev aldığı 27 müsabakada 24 gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu performansıyla da ligde gol krallığında zirvede bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 33 gol kaydetti ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Victor Osimhen, rakip fileleri 1 kez daha havalandırması durumunda Galatasaray'da bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolu olan Mario Jardel'i yakalayacak. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 müsabakada 34 gol sevinci yaşamıştı.

Gizli golcü: Lucas Torreira

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, son haftaları boş geçmiyor. En son Sivasspor karşılaşmasında da gol kaydeden Torreira böylece son 7 resmi maçın 5'inde gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Lucas Torreira ayrıca kariyerindeki en golcü sezonu rekorunu da Sivasspor müsabakasında kırdı.

En çok gol atan ve en az gol yiyen takım

Galatasaray son maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de yaptığı 32 karşılaşmada kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Aslan ayrıca toplamda da 11 kez kalesini gole kapadı.

Ligde rakip fileleri 82 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan ekip olarak bulunuyor.

Son 3 maçta 14 gol attı

Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 3 resmi mücadelede toplam 14 gol kaydetti. Cimbom, Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor'u 5-1, evinde Sivasspor'u 4-1, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de konuk olduğu Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 4 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 36. haftada İstanbul'daki Kayserispor maçında cezalı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor'u Yenmek İstiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • tracylowe:
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