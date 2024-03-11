Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonluk Yarışını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası tamamlanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe galibiyet serisine devam ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası oynanan 10 maçla tamamlandı. Haftanın en gollü mücadelesi Galatasaray - Çaykur Rizespor arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 37 gol atıldı. Son 10 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray 78 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde yenilmezlik serisi 18 maça çıkan Fenerbahçe de üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 76'ya çıkardı. Fatih Karagümrük'ü 5 golle geçen Trabzonspor, 49 puanla 3. basamakta yer aldı. Haftanın kapanış müsabakasında 46 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Gaziantep FK'ya deplasmanda kaybederek ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - Çaykur Rizespor: 6-2
Sivasspor - Alanyaspor: 1-2
Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2
Başakşehir - Antalyaspor: 1-0
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 5-1
Kayserispor - Hatayspor: 1-1
İstanbulspor - Kasımpaşa: 1-2
Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-1
Fenerbahçe - Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK - Beşiktaş: 2-0 - İSTANBUL
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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kazanmanın oyuncuları ve takım için önemli olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.
Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise kazanarak şampiyonluk yarışında liderliklerini sürdürdü. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Puan durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe başa baş gidiyor.
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 30. haftada 16 Mart Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta sonunda Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek galip geldi. Göztepe ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek liderlik mücadelesini sürdürdü. Eyüpspor ise Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybetti. Göztepe, 8 maç kala Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak avantaj sağladı.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip Sorescu ve Dragus'un golleriyle galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise penaltı atışını kaçırarak mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Draguş attı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sinan, Topalli ve Oğuz'un attığı gollerle Manisa FK galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Manisa FK'nın gollerini Sinan Osmanoğlu, Topalli ve Oğuz Gürbulak atarken, Ümraniyespor'un gollerini Saponjic ve Emre Demir kaydetti.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Maçın 9. dakikasında Deian Sorescu'nun golü ile Gaziantep FK öne geçti. 85. dakikada Draguş'un golü ile fark ikiye çıktı ve Beşiktaş maçı 2-0 kaybetti.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, Gaziantep FK maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
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