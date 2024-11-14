Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu - Son Dakika
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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu

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Galatasaray, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı forvetin bonservisini aldıracak ödeme planı belli oldu.

14.11.2024 16:04
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Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini ocak ayında almayı hedefleyen Galatasaray, Fenerbahçe iddiaları sonrası girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızın tapusunu aldıracak planı ortaya çıktı.

66 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor. Bir yandan da Napoli ile temasını koparmayan Galatasaray, ocak ayında Osimhen'in bonservisini almak istemesi durumunda futbolcu için 66 milyon euro bonservis ödemek zorunda.

CİMBOM'UN OSİMHEN PLANI

Öte yandan Galatasaray'ın bu transfer için ödeme planını belirlediği iddia edildi. Osimhen'i daha uzun yıllar takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 25 milyon euro ödeme yapıp kalan miktarı 3 yıla yaymayı hedefliyor.

FENERBAHÇE DEVREDE

Fenerbahçe'nin ise Kim Min-Jae ve Eljif Elmas transferleri sonrası yakın ilişkiler kurduğu Napoli'ye teklif götürmesi için menajer Mirsad Türkcan'a yetki verdiği öne sürüldü. Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtmesi ve taraftarla arasında oluşan bağ ise sarı-kırmızılılar için büyük avantaj olarak görülüyor.

OSIMHEN'IN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 645 dakika forma giydi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, Victor Osimhen\'in bonservisini alacak formülü buldu

Mirsad Türkcan, Victor Osimhen, Eljif Elmas, Kim Min-Jae, Galatasaray, Fenerbahçe, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sadece Beşiktaş:
    BAHİS OPERASYONLARI YAPILIRKEN MALUM CAMİANIN FORMASINDA REKLAMINI YAPMASI ÜLKEDE ADALETİN OLMADIĞINI GÖSTERİYOR HOCASI TEHTİD EDER CEZA VERMEZLER OYUNCUSU KÜFÜR EDER CEZA YOK TÜRK FUTBOLUDA ADALETİDE ÖLMÜŞ . 42 139 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ ZAVALLARI NASILDA GAKLIYOR 71 5 Yanıtla
  • Tazmanya:
    66 rüyasında alirlar 8 37 Yanıtla
  • Sudem melis:
    boş işler bunlar 10 6 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    yani bu para cok galatasaray icin fener aliyosa alsin nasil olss gol attiramaz 6 8 Yanıtla
  • Spartali Hocca null:
    Şu adamı GS forması giydirebilmek, onu ülkede görmek, UEFA'nın en değerli futbolcusunun turkiyede olduğunu söylemeleri bile yetti arttı bize be:) 8 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    70 milyon bir adama bu devirde verilmez aklinizi basiniza alin 1 1 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    yahu tamam adam iyi ama gsyi seviyor belliki ne peşinden koşup duruyorsunuz. bugün 50m+ euroya en kral forvet hattını kurarsın azıcık araştırın yeter 2 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Formül belliydi zaten. Kara para aşk dewammmmm 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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