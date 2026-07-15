Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
15.07.2026 20:08
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Galatasaray, Kemerburgaz'da çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına sürdürüyor.

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, günü çift idmanla tamamladı. Sabah yapılan çalışmada salonda kuvvet ve sahada koşu antrenmanı gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasının ardından futbolcular, üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, iki grup halinde geçiş oyunu ve dört takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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