Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, günü çift idmanla tamamladı. Sabah yapılan çalışmada salonda kuvvet ve sahada koşu antrenmanı gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasının ardından futbolcular, üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, iki grup halinde geçiş oyunu ve dört takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.