Galatasaray Young Boys'a 3-2 mağlup oldu

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Galatasaray: 3-2

Serhan TÜRK/ Bern – İSVİÇRE, - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada penaltıdan Filip Ugrinic kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi attı.

Galatasaray, Wankdorf Stadı'nda Young Boys'a konuk oldu. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetti. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlendi.

Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Jelert, topu uzaklaştırmak isterken rakip oyuncuya çarpıp havalanan meşin yuvarlak Young Boys'un ani atağına sebep oldu. İsviçre temsilcisinde Ugrinic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Monteiro, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Young Boys, 45+4'üncü dakikada Ganvoula'nın kafayla savunma arkasına aşırttığı pasa hareketlenen Monteiro, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir şut çıkardı ve topu Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 2-0. İlk yarıda ev sahibi takım, attığı gollerin dışında üç de net gol şansından yararlanamadı. Galatasaray ise Dries Mertens ile 25'inci; 44'üncü dakikada da Torreira ile yakaladığı pozisyonlardan faydalanamadı.

Galatasaray, ikinci yarıya Fernando Muslera ve Günay Güvenç ile Dries Mertens ve Hakim Ziyech değişiklikleriyle başladı. Ziyech, Icardi ve Abdülkerim Bardakcı ile sarı-kırmızılı takım pozisyonlara girse de gol bulamadı. Young Boys'da ise Ebrima Colley'in bir şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. 66'ncı dakikada Michy Batshuayi, Elias Jelert'in yerine oyuna dahil oldu. 67'nci dakikada Ziyech'in kullandığı kornerde Torreira topu kafayla arka direğe aşırırken; oyuna 1 dakika önce giren Batshuayi meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 2-1. Belçikalı golcü oyuncu, 6 dakika sonra ceza sahası dışından attığı golle bir kez daha sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi: 2-2. Beraberlik golünden sonra Galatasaray karşısında baskı kuran İsviçre ekibi, 84'üncü dakikada penaltı kazandı. 86'ncı dakikada penaltıyı gole çeviren Filip Ugrinic, takımını bir kez daha önce geçirdi: 3-2. Pozisyonda penaltıya sebebiyet veren Abdülkerim Bardakcı ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele Young Boys'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı 27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.

İKİ TAKIM KALECİSİ DE 90 DAKİKAYI TAMAMLAYAMADI

Young Boys kalesini koruyan David von Ballmoss, müsabakanın 32'nci dakikasında oyundan çıktı.

Mücadelenin 12'nci dakikasında yaşanan ikili mücadelede Mauro Icardi ile çarpışan Ballmoss, omzundan sakatlandı. 29 yaşındaki file bekçisi 32'nci dakikada yerini kaleci Marvin Keller'e bıraktı.

Galatasaray'da ise kaleci Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

Karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonda Monteiro'nun şutunu çıkarmak isterken sakatlık yaşayan tecrübeli kaleci, karşılaşmaya devam edemedi. Sarı-kırmızılı takımda Muslera'nın yerine Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

Öte yandan karşılaşmada iki takımın da file bekçileri 90 dakikayı tamamlayamadı.

BATSHUAYI, GALATASARAY'I TURDA TUTTU

Galatasaray'da 66'ncı dakikada Elias Jelert'in yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, attığı 2 golle sarı-kırmızılı takımın tura tutunmasını sağladı.

Belçikalı golcü, oyuna girdikten yalnızca 1 dakika sonra kornerden gelen top sonrasında önce farkı 1'e indiren golü; daha sonra ise 72'nci dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısını ise 3'e çıkardı.