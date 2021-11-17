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Galatasaraylı futbolcular milli arayı yoğun geçirdi - Son Dakika

Galatasaraylı futbolcular milli arayı yoğun geçirdi

17.11.2021 12:44
Galatasaraylı futbolcular milli arayı yoğun geçirdi

Kerem, Feghouli ve Halil yüksek moralle dönüyorMorutan bugün netleşecekMuslera hedef tahtasındaSerhan TÜRK / - Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Kerem, Feghouli ve Halil yüksek moralle dönüyor

Morutan bugün netleşecek

Muslera hedef tahtasında

Serhan TÜRK/ - Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, kritik derbi öncesinde milli takımlara 12 oyuncusunu gönderdi. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı. Bazı isimler erken dönerken, bir kısmı da Fenerbahçe maçına kadar takımdaki yerini alacak.Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu milli arayı çok verimli geçirdi. Üç oyuncu da oynadıkları ikişer maçta ikişer gol kaydettiler. Sarı kırmızılı takımın hücum hattının önemli parçaları olan isimlerden derbide de beklenti büyük olacak.MORUTAN BUGÜN NETLEŞECEKGalatasaray'da Romanya Milli Takımı'ndan adalesinde ağrı hissederek dönen Olimpiu Morutan'ın durumu bugün netlik kazanacak. Sarı kırmızılı takımda son haftalarda kilit rol oynayan genç yıldızın durumu kritik maç öncesi endişelendirdi.MUSLERA HEDEF TAHTASINDAGalatasaray'da en eleştirilen dönemini yaşayan kaptan Fernando Muslera ise milli takımda da iyi bir periyot geçirmedi. 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi kıtalar arası yolculuk yapacağı için de yorgun dönecek. Aynı şekilde DeAndre Yedlin de hem 180 dakika oynamış olacak hem de uzun bir yolculuk yaparak dönmüş olacak.KİM NE KADAR OYNADI?Milli takımda görev yapan Galatasaraylı oyuncuların aldığı süreler şu şekilde: Christian Luyindama: 180 dakikaFernando Muslera: 180 dakikaDeAndre Yedlin: 180 dakikaKerem Aktürkoğlu: 169 dakikaHalil Dervişoğlu: 138 dakikaSofiane Feghouli: 135 dakikaAlexandru Cicaldau: 104 dakikaBarış Alper Yılmaz: 102 dakikaOlimpiu Morutan: 96 dakikaMostafa Mohamed: 46 dakikaBerkan Kutlu: 21 dakika

Taylan Antalyalı: Süre almadı


Galatasaray, Fenerbahçe, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcular milli arayı yoğun geçirdi - Son Dakika Spor


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