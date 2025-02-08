Galatasaraylı futbolculardan Kanser Günü\'nde farkındalık mesajı

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DÜNYA Kanser Günü kapsamında Medicana Zincirlikuyu Hastanesi ev sahipliğinde 'Mücadele Umudun Rengidir' semineri düzenlendi. Seminere Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens ve Berkan Kutlu konuşmacı olarak katıldı. Kutlu, "Herkesin kontrollerini düzenli yaptırması gerekiyor" derken; Dries Mertens ise kanserde doğru tedavinin önemine değinerek "Sağlığımı korumak için düzenli uyuyorum ve doğru besleniyorum. Sürekli sporun içindeyim" ifadelerini kullandı.

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Mücadele Umudun Rengidir: Biz Birlikte Güçlüyüz' semineri Medicana Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mutlu Demiray, Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens ve Berkan Kutlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü ise sunucu ve gazeteci Meral Karadağ üstlendi. Seminere kanser hastalığını yenen hastalar da katıldı. Dries Mertens ve Berkan Kutlu, onkoloji hastalarına imzalı forma hediye etti.

KUTLU: KONTROLLERİNİZİ DÜZENLİ YAPTIRIN

Etkinlikte konuşan Berkan Kutlu, "Herkesin kontrollerini düzenli yaptırması gerekiyor. Benim annemde de bir problem vardı. Erken teşhis sayesinde çok çabuk tedavi edilebildi. Bundan çok mutluyum. Burada tıbbın da ilerlemesi bizi mutlu ediyor. Sonuçta sevdiklerimizle olmak güzel. Onlar bizim için çok önemli" dedi.

MERTENS: SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN İYİ BESLENİN, EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Dries Mertens ise kanserden korunmak için kendisinin de bazı noktalara dikkat ettiğini ifade ederek, "Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, düzenli uyumak, sigara içmemek çok önemli. Hekimler de bunu öneriyor. Ancak hastalık bir gün gelip sizi bulursa, iyi hekimlere ve iyi tedaviye ihtiyaç vardır. Şu anda hasta olanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mücadelelerine devam etsinler, umutlarını kaybetmesinler, hekimlerine güvensinler" diye konuştu.

PROF. DR. KUTLUK: DÜNYADA HER YIL 21 MİLYON KİŞİ KANSERE YAKALANIYOR

Seminerde konuşan Medicana Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk da "Dünya Kanser Günü'nün çıkış noktası, 2000'li yıllarda kararlaştırılmış. Bütün dünya aynı anda aynı mesajı verirse yol alabiliriz, düşüncesiyle ortaya çıkmış bir etkinlik. Sadece 4 Şubat günü değil, o hafta içerisinde aynı mesajlar bütün dünyada veriliyor. Bu nedenle biz de bugün bu etkinliği düzenledik. Dünyanın kanser diye bir sorunu var. Dünyada her yıl 21 milyon kişi kansere yakalanıyor. Bunun 10 milyonu kaybediliyor. Tabii ne taraftan baktığınıza göre değişir. 21 milyonun 10 milyonunu kaybediyoruz, kötü diye üzülelim mi? Tabii ki üzülelim ama öte yandan 21 milyonun önemli bir kısmını kurtarıyoruz diye sevinmemiz lazım. Çünkü kanser tanısında, önlenmesinde, tedavisinde son 20-30 yılda çok ciddi gelişmeler yaşandı" dedi.

'KANSERE KARŞI ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Kutluk, "30-70 yaş arasındaki kanser ölümlerinin 3-5 milyon gibi geniş bir rakamını bazı tedbirlerle kısa, orta dönemde önlemek mümkün. Ama 195 ülke var. 195 ülkede kişiler, kurumlar, hastaneler, üniversiteler, devletler, savaşlar, felaketler derken dünya bu sorunu bir günde başarıp çözemiyor. Dünya bütün bunları becerebilir ve inisiyatif sergileyebilirse kansere karşı bugün olduğumuzdan çok daha iyi bir noktaya, çok kısa sürede gidilebilir. Bu nedenle bütün etkinlikler, sadece farkındalık oluşturmak için değil; planlanan aksiyonları hayata geçirmek açısından çok büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. DEMİRAY: BİLİMSEL ANLAMDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray ise "Kanser hastaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Medicana Sağlık Grubu olarak da ayrıca çok önemli bir iş yapıyoruz. Bizim özel kanser tedavi merkezimiz var ve burada tamamen hastaların tümörlerinin genetik yapısı üzerinden tedavi dizayn eden bir sistem kurduk. Sistemimizin içinde tek başına medikal onkologlar değil, genetikçilerin, biyologların hep bir arada çalıştığı ve insan hayatına nasıl daha fazla dokunabileceğimizin çok detaylı analizlerinin yapılabildiği bir sistem içinde çalışıyoruz. Merkezimizde gerçekten çok önemli işler yapıyoruz. Bu yıl 11 tane bilimsel yayın yaptık. Halbuki özel hastaneler bilimsel yayınlara çok katkı yapmıyor diye eleştirilir. Biz bu konuda çok önemli işler yaptığımızı da düşünüyoruz. Hem bilimsel anlamda hem de sosyal ve eğitim anlamında gerçekten önemli adımlar atmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'KANSER BİYOLOJİK BOYUTA İNDİRGENDİ'

Kanser tedavisinin yönteminden bahseden Prof. Dr. Mutlu Demiray, "Kanser, eskilerde mide, akciğer, bağırsak kanseri olarak tanımlanıp bu organlara özgü kemoterapilerle tedavi edilmeye çalışılan bir hastalıktı. Biz onu şu anda biyolojik boyuta indirgedik. Yani diyoruz ki, her hasta nasıl birbirinden farklıysa, sadece organın şekli benziyor diye onu o şekilde tanımlamak doğru değil. Yani ne genetiğiniz aynı, ne yediğiniz, ne içtiğiniz, ne yaşadığınız yer aynı. Bunun için kanser tümöründen alınan bir parçanın bütün genetik haritasını çıkartıyoruz. Bunun bütün DNA'sını analiz ediyoruz. Yani bu tümör nasıl bozulmuş, nasıl tümörel bir yapı almış, nasıl yayılmış, nasıl besleniyor, metastaz yapıyor, bütün bunların analizlerini yapıyoruz" dedi.

Seminerin sonunda Galatasaraylı oyuncular Dries Mertens ve Berkan Kutlu, hastalara imzalı forma hediye etti.