Galatasaray\'da Sergio Oliveira\'nın takımdan ayrılma hazırlığı

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Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Sergio Oliveira ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk ile tartıştıktan sonra kadro dışı bırakılan ve bir süre sonra affedilen Portekizli yıldızdan flaş bir hamle geldi.

TAKIMDAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Lider Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Sergio Oliveira için flaş bir iddia ortaya atıldı. Oliviera, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK'UN YENİ SEZON PLANLARINDA YER ALMIYOR

Sergio Oliveira, Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası takım arkadaşlarının araya girmesiyle affedilmişti. Buruk, 31 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. Deneyimli orta saha, Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almıyor.

MENAJERİNE 'KULÜP BUL' TALİMATI VERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk'un bu kararının ardından harekete geçen Sergio Oliveira'nın menajerine yeni kulüp bulması için talimat verdiği iddia edildi.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezon başında 3 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Oliveira, kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biriydi. Bu sezon sarıu-kırmızılı formayla 23 maça çıkan Portekizli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.