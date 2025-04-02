Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği ezeli Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele için Kadıköy'e geldi.
Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar saat 15.30 sularında RAMS Park çevresinde toplandı. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, güvenlik önlemleri altında 32 otobüs ile maçın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na hareket etti. Stada ulaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi - Son Dakika
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