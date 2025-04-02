Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi - Son Dakika
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Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'teki dev karşılaşma için 15.30 sularında RAMS Park çevresinde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, 32 otobüsle Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi ve tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.

02.04.2025 18:07
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği ezeli Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele için Kadıköy'e geldi.

2 BİN TARAFTAR 32 OTOBÜSLE GELDİ

Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar saat 15.30 sularında RAMS Park çevresinde toplandı. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, güvenlik önlemleri altında 32 otobüs ile maçın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na hareket etti. Stada ulaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.

İşte o anlar;

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu\'na geldi

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Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mesko Aljovic:
    Tek seferde,tam 52 otobüs dolusu eşcinsel ve trans birey..Bu bir Türkiye rekoru.. 13 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BODRUM SPOR U GÖRDÜNÜZ MU ŞİKEDEN BAHCE MACINDA YAN YATANLAR HAYAL BILE KURMADIKLARI KUPA MACINDA TAM.KADRO , NEDEN ACABA , HAFTA SONU TRABZON UN MACI KIMINLE 3 5 Yanıtla
  • Behzat:
    centilmence bir maç olur inşallah. 8 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    kedicikler geldi besiktasimdan sonra Fenerde atlasın bunlara ne bacaksız okan kalır ne dursun ozbek 4 0 Yanıtla
  • Şükrü null:
    özgür özel in maç boykotu kabul görmemiş demek ki. 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CHEN MEDYA ORTADA KARGA VAR MI BIR CAKTIK HASAN ARAT VE HUSEYIN, SAMET GITTI. SENE SONU DA İKİNCİLIK EDEBIYATCISI YOLCU. 8TAŞ EZIKLERIDE DEĞİŞİK DEĞİŞİK ISTATIETIK URETIF, YOK NAMAĞLUP SAMPIYON, YOK OKAN BURUK A EN COK GOL ATAN. ULA OKAN BURUK KOYMUS SIZE 24 PUAN, 3 ŞAMPİYOUK SIZ ŞİKEDEN BAHCE NIN SALINCAGINDA SALLANIRKEN. HADI SIMDI GAK GAK GAAAK PİRTTTTT 0 0 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Koşun koşun bide fener koysun size 0 0 Yanıtla
  • 159756Sr:
    mesko aljavic dostum daha iyisi olamazdı gecenin değil asrın kapağı:))) tebrikler büyük Fenerbahçeli şan ve şerefle sporda ve yurdu savunmakda güçlü bir aileyiz Mustafa Kemal'e selam olsun İZİNDEYİZ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi - Son Dakika
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