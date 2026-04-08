Galatasaraylı taraftarlardan o isme övgü dolu sözler: Sen bu zamana kadar neredeydin?
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaraylı taraftarlardan o isme övgü dolu sözler: Sen bu zamana kadar neredeydin?

Haberin Videosunu İzleyin
08.04.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Yaser Asprilla'nın performansını değerlendirerek övgü dolu sözler sarf etti. Yapılan yorumlarda, ''Muhteşem oynadı, bu zamana kadar neredeydi bu adam?'' ve ''Kaliteli çocuk'' ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız döndü. Maça damgasını vuran isim ise ilk kez 11’de şans bulan genç yıldız Yaser Asprilla oldu.

ASPRILLA İLK KEZ 11'DE ŞANS BULDU

Teknik direktör Okan Buruk'un sürpriz bir kararla ilk 11’de sahaya sürdüğü Yaser Asprilla, sergilediği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların güvenini boşa çıkarmadı. Sahada kaldığı süre boyunca oyunun yönünü değiştiren, hızı ve tekniğiyle Göztepe savunmasına zor anlar yaşatan Kolombiyalı oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri oldu.

''BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİN?''

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Asprilla rüzgarı estirdi. Bu sezon ilk kez 11'de izledikleri genç yetenek için birçok değerlendirmede bulunuldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için, "Muhteşem oynadı, bu zamana kadar neredeydi bu adam?", "Sahada her şeyiyle 'kaliteli çocuk' olduğunu belli ediyor. Formayı bir daha bırakmaz" ve "Asprilla izlerken keyif veriyor, hücum hattına bambaşka bir dinamizm kattı'' yorumları yapıldı. 

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:48:42.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.