Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 6-0 kazanırken Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı gol sonrası takım arkadaşı Mertens'in tepkisi olay oldu.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, frikikten Galatasaray'ın 5. golünü attı. Topun filelerle buluşmasının ardından takım arkadaşı Dries Mertens ellerini büyük şaşkınlıkla başına götürdü. Objektiflere yansıyan o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kayserispor deplasmanında Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Icardi(3), Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle maç fazlasıyla 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylılardan paylaşım yağmuru! Kerem'in golüne Mertens'in tepkisi büyük ilgi gördü - Son Dakika