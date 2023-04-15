Galatasaraylılardan paylaşım yağmuru! Kerem'in golüne Mertens'in tepkisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Galatasaraylılardan paylaşım yağmuru! Kerem'in golüne Mertens'in tepkisi büyük ilgi gördü

15.04.2023 10:27

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla geçti. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu frikikten harika bir gol kaydederken, topun filelerle buluşmasının ardından Mertens'in büyük şaşkınlıkla ellerini başına koyduğu görüntüsü sosyal medyada taraftarlarca yoğun ilgi gördü.

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 6-0 kazanırken Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı gol sonrası takım arkadaşı Mertens'in tepkisi olay oldu.

MERTENS, KEREM'İN GOLÜYLE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Karşılaşmanın 59. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, frikikten Galatasaray'ın 5. golünü attı. Topun filelerle buluşmasının ardından takım arkadaşı Dries Mertens ellerini büyük şaşkınlıkla başına götürdü. Objektiflere yansıyan o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens'in tepkisi olay oldu! Paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı
Mertens'in Kerem'in golüne tepkisi

ICARDI HAT-TRICK YAPTI

Kayserispor deplasmanında Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Icardi(3), Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle maç fazlasıyla 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens'in tepkisi olay oldu! Paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı
Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens'in tepkisi olay oldu! Paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı
Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens'in tepkisi olay oldu! Paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı
YORUMLAR
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O anı paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı! Mertens'in Kerem 'in golüne verdiği tepki olay oldu O anı paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı! Mertens'in Kerem 'in golüne verdiği tepki olay oldu Kayserispor, ligde 12. yenilgisini aldı Kayserispor, ligde 12. yenilgisini aldı

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Son Dakika Spor Galatasaraylılardan paylaşım yağmuru! Kerem'in golüne Mertens'in tepkisi büyük ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaraylılardan paylaşım yağmuru! Kerem'in golüne Mertens'in tepkisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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