Hıncal Uluç'un vefatı sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Spor ve siyaset dünyası Türk basınının acı kaybı sonrası taziye mesajı yayınladı.

10 TEMMUZ'DA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hıncal Uluç'un yakın dostu Sami Çölgeçen, "Doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu. Akciğerinde de sorun yaşayan Hıncal Uluç'a, kan zehirlenmesi sıkıntısı nedeniyle de yoğun bakım tedavisi uygulanmıştı. Uluç, 10 Temmuz'da entübe edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç için paylaşılan taziye mesajları şöyle: