Gazeteciler Bovling Turnuvasında Buluştu

Spor

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) öncülüğünde basın mensupları arasında bovling turnuvası düzenlendi. Gazeteciler, kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada keyifli dakikalar yaşadı.

Plato AVM ve Sultanbeyli Gençlik Spor Müdürlüğü sponsorluğunda bovling salonunda düzenlenen turnuvada gazetecilerin yer aldığı toplam 14 takım yarıştı. Kıyasıya mücadele yaşanan turnuvada birinci Haberler.com, ikinci Number1 FM, üçüncü Sondakika.com oldu. Dereceye girenlere Sultanbeyli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün sponsorluğunda madalya ve kupa takdim edildi. USMEK tarafından plaket takdim edilirken, AVM ise kahve ve parfüm hediye etti. Plato AVM Reklam ve Pazarlama Müdürü Emel Aydın'a da katkılarından dolayı plaket ve hediye takdim edildi.

İzzet Aydın: "Gazetecileri eğlenceli bir etkinlikte bir araya getirmek istedik"

USMEK Genel Başkanı İzzet Aydın, ilk kez düzenledikleri turnuvanın önümüzdeki aylarda farklı takımlarla devam edeceğini söyledi. Turnuvaya katılan gazetecilere teşekkür eden Aydın, "Gazeteciler çok yoğun bir gündemde, stresli bir ortamda görev yapıyor. Yoğunluk sebebiyle sosyal aktiviteleri de çok kısıtlı oluyor. Bu sebeple gazetecileri eğlenceli bir etkinlikte bir araya getirmek istedik. Çok eğlenceli ve heyecanlı bir bovling turnuvasına tanıklık ettik. Gazetecilerin çok keyif aldığını gördüm. Önümüzdeki aylarda farklı takımlarla bovling turnuvalarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL