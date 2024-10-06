Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1

Spor

Beşiktaş maçının ardında

Hasan KIRMIZITAŞ - Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele ederek 1 puan kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın maçta iyi mücadele ettiğini ama kendilerinin de müsabakaya kazanmak isteğiyle başladıklarını anlatan Selçuk İnan, "Maça kazanmak istediğimizi belirterek ve önde basarak başladık. Karşılaşmaya düşündüğümüz gibi başladık. Rakibimizin artı ve eksilerini bildiğimiz için doğru savunma yapıp doğru zamanda doğru ataklar yapıp pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Maç arada gitti, geldi. Nihayetinde toparlanmasını bildik. Beşiktaş'ın önemli ve kaliteli oyuncuları var ama oyuncularımız bugün iyi mücadele etti ve bu nedenle mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. Maçın sonuna kadar maçın içinde kaldılar ve kazanmak istediklerini belli ettiler. Yeni bir takımız ve işimiz kolay değil ama oyuncularımızın gelişim gösterip takımı sahiplenmesi bizi mutlu etti. Kazanabileceğimiz maçta 1 puan aldığımız için üzgünüz. Fakat buranın zor bir deplasman olduğunu rakiplere hissettirmek bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

'PENALTI ÇOK AĞIR KARARDI'

Hakemlerle ilgili çok yorum yapmadığını ancak bugün Beşiktaş lehine verilen penaltının ağır bir karar olduğunu dile getiren Selçuk İnan, "Uzun zamandır bu kadar basit penaltı olmuyordu. Ama takıma ve zamana göre verilmeye başlandı penaltılar ve bu beni endişelendiriyor. Hakemlerle ilgili genelde konuşmadım ve kötü şeyler söylemek istemiyorum. Yeni hakemlerin kazanılmasına varım ama bunun ucunu kaçırmamak lazım. Bu hakemlere maç vermek iyi ama hata ve tecrübesizliklerin bedelini bizim gibi takımlar ödüyor. Hakemler kötü niyetli değiller ama Sivas maçında bu hakem vardı ve yine serzenişlerim olmuştu. Çünkü bu hakemlerin sürekli takdir hakları rakipten yana. Genç hakemler ileride başarılı olur umarım. Ama bugünkü maçta bize verdiği sarı kartlar, rakibe verdiği penaltı ve faulleri bizi oyundan düşürdü. Penaltı çok ağır karardı ve ben pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'DAHA İYİ BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ'

Selçuk İnan, ligde ritim yakaladıkları süreçte verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini ve toparlanarak daha güçlü döneceklerini kaydederek, "Daha önde oynamaya çalışan, ofansif hızlı bir takım yaratmak istiyorum. 15 yeni oyuncumuz geldi ve hala kullanamadığımız oyuncular var. Benim kafamda bir oyun yapısı var ve bunu adım adım sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir örnekti. Belli başlı dönemlerde sergilediğimiz hızlı oyunu maç geneline yayabilirsek ve bunu yapacak güçteyiz daha iyi bir takım oluşturacağız" diye konuştu.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST: BÜYÜK TAKIMSANIZ GEREKLİ MÜCADELEYİ GÖSTERMENİZ GEREKİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Gaziantep FK ile zor bir maç oynadıklarını ve 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu söyledi. Haftada iki maç oynamaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında mental zindelik konusunda eksiklik yaşadıklarını dile getiren Giovanni Van Bronckhorst, "Son dakikalarda doğru karar verme noktasında hatalar yaptık. Topun bizde olduğu sırada verdiğimiz yanlış kararlar işimizi zorlaştırdı. Fiziksel olarak zor haftalar yaşadık. Avrupa'da deplasman maçları yaptık. Fakat büyük takımsanız nerede ve hangi takımla oynarsanız oynayın gerekli mücadeleyi göstermeniz gerekiyor. Bugün de iyi mücadele ederek savaştık ama son dakikada rakibin golüne engel olamayarak berabere kaldık" dedi.

'PANİK YAPACAK DURUM YOK'

Lige iyi başladıklarını ancak rakiplerinin kendilerini analiz etmesinin işlerini zorlaştırdığına vurgu yapan Giovanni van Bronckhorst, "Kayseri karşısında iyi performans ortaya koyduğumuz kanaatindeyiz. Bugünkü maçta defans arkasına atılan uzun toplar nedeniyle maç fiziksel mücadeleye döndü. Bunlardan öğreneceğimiz şeyler var gelişme göstereceğimiz durumlar var. Uzun vadede daha fazla problemler çıkabilir ama hala yenilmedik ve mağlubiyetimiz yok. Bu nedenle panik yapacak durum yok. Çok fazla maçımız var ama bu arada iyi dinleneceğimiz ara var. Futbol bu, takım olarak gelişme göstermemiz gerekiyor. Daha iyi olmak istiyoruz. Önümüzdeki iki haftada hazırlıklarımız bu yönde olacaktır" diye konuştu.

'SEMİH GENÇ VE GELİŞİM GÖSTEREN BİR OYUNCU'

Bronchorst, maçta yer almayan Semih ile ilgili yöneltilen soruyu, "Semih genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Bu yıl çok daha iyi bir oyuncu olacak. Bugün biz tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bundan sonraki haftalarda tercih edebiliriz. Semih genç bir oyuncu ve yapmak istediklerini öğretiyoruz. Bugün fırsat bulamadı ama bundan sonraki haftalarda takımda yer alabilecek" şeklinde yanıtladı.