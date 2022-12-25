Beşiktaşlı N'Koudou rakibine kafa attı! Hakemin kararı futbolseverleri çıldırttı - Son Dakika
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Beşiktaşlı N'Koudou rakibine kafa attı! Hakemin kararı futbolseverleri çıldırttı

25.12.2022 18:14

Beşiktaşlı N'Koudou, Gaziantep FK maçında rakibi Kitsou'ya kafa attı. N'Koudou'ya sarı kart çıkartan Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a davet edildi ancak kararı değişmedi. N'Koudou'nun kırmızı görmemesi futbolseverlerin tepkisini çekti. Ünlü yorumcular, bu pozisyonun net kırmızı olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı faullerden dolayı sık sık durdu. 25. dakikada yaşanan olay ise maça damga vurdu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Beşiktaşlı N'Koudou ve Gaziantepli Kitsou arasında tansiyon yükseldi. N'Koudou, Kitsou'ya kafa attı. Beşiktaşlı futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor

HAKEM VAR'A DAVET EDİLDİ

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a çağrıldı ancak kararı değişmedi. N'Koudou'nun kırmızı görmemesi ezeli rakip taraftarlarını çileden çıkardı. Beşiktaşlı taraftarlardan da N'Koudou'nun kırmızı görmesi gerektiğini yazanlar oldu.

YORUMCULAR 'KIRMIZI' DEDİ

Ünlü yorumcular bu pozisyon için 'kırmızı kart' dedi. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Nihat Kahveci, Tümer Metin, Ümit Özat gibi isimler hakeme sert sözlerle tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor
Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor
Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor
Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor
Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor
Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor
Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Beşiktaşlı N'Koudou rakibine kafa attı! Hakemin kararı futbolseverleri çıldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı N'Koudou rakibine kafa attı! Hakemin kararı futbolseverleri çıldırttı - Son Dakika
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