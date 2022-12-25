Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı faullerden dolayı sık sık durdu. 25. dakikada yaşanan olay ise maça damga vurdu.
Beşiktaşlı N'Koudou ve Gaziantepli Kitsou arasında tansiyon yükseldi. N'Koudou, Kitsou'ya kafa attı. Beşiktaşlı futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a çağrıldı ancak kararı değişmedi. N'Koudou'nun kırmızı görmemesi ezeli rakip taraftarlarını çileden çıkardı. Beşiktaşlı taraftarlardan da N'Koudou'nun kırmızı görmesi gerektiğini yazanlar oldu.
Ünlü yorumcular bu pozisyon için 'kırmızı kart' dedi. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Nihat Kahveci, Tümer Metin, Ümit Özat gibi isimler hakeme sert sözlerle tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı N'Koudou rakibine kafa attı! Hakemin kararı futbolseverleri çıldırttı - Son Dakika