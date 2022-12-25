Beşiktaşlı N'Koudou rakibine kafa attı! Hakemin kararı futbolseverleri çıldırttı

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Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı faullerden dolayı sık sık durdu. 25. dakikada yaşanan olay ise maça damga vurdu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Beşiktaşlı N'Koudou ve Gaziantepli Kitsou arasında tansiyon yükseldi. N'Koudou, Kitsou'ya kafa attı. Beşiktaşlı futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

HAKEM VAR'A DAVET EDİLDİ

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a çağrıldı ancak kararı değişmedi. N'Koudou'nun kırmızı görmemesi ezeli rakip taraftarlarını çileden çıkardı. Beşiktaşlı taraftarlardan da N'Koudou'nun kırmızı görmesi gerektiğini yazanlar oldu.

YORUMCULAR 'KIRMIZI' DEDİ

Ünlü yorumcular bu pozisyon için 'kırmızı kart' dedi. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Nihat Kahveci, Tümer Metin, Ümit Özat gibi isimler hakeme sert sözlerle tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: