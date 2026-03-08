Gaziantep FK, Karagümrük ile 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK, Karagümrük ile 1-1 Beraber Kaldı

Gaziantep FK, Karagümrük ile 1-1 Beraber Kaldı
08.03.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burak Yılmaz, oyundan memnun olmayan taraftarlara karşı açıklamalarda bulundu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK'nın 1-1 berabere kaldığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istedikleri oyunu 30 dakika boyunca sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Genç teknik adam, Gaziantep FK'nın ligde iyi bir durumda olduğunu ifade ederek, zamanla toparlanacaklarına inandıklarını söyledi.

Yılmaz, "Fenerbahçe maçından sonra çok kısa bir çalışma ortamı oldu. Her şeye rağmen hazır olduğumuzu düşünüyorum fakat ne olursa olsun ilk 30 dakika hiçbir şey sahaya yansıtamadık. İstemediğimiz bir oyunla öne geçmeyi başarmışken koruyamadık. Berabere kaldığımız için üzgünüz. Bugün galip gelip kafamızı kaldırmak istiyorduk olmadı. Oyuncularım psikolojik olarak sıkıntılı durumdalar. Problemlerle yüzleşmek ve gözünün içine bakmak lazım diye oyuncularıma söylüyorum. Geldiğimizde çok iyi bir süreç olmuştu. Ayağımız yere basıyordu. Ama şu anda karalar bağlamıyorum. Ligde 10'uncu sıradayız. Geldiğimiz günle bugün arasındaki fark pozisyon olarak doyurucu. Oyun gücümüzden biraz koptuk ve bunu toparlayacağımızı düşünüyorum. İyi giderken nasıl biz varsak, sıkıntıları toparlayacak olan da bizleriz. Oyuncularıma güveniyorum. Cuma günü oynanacak Antalya maçı için çalışacağız. Sonrasında Fenerbahçe maçı. Son anda kümelerde kalan Gaziantep FK'nın inşallah sıkıntı yaşamayıp rahat bir lig oynayacağını düşünüyorum" dedi.

'TARAFTARA TERBİYESİZLİK YAPMAM'

Taraftarların maç içerisindeki istifa çağrılarının ardından yayına yansıyan görüntüleri ile ilgili de konuşan Yılmaz, taraftara karşı asla öyle bir söylemde bulunmayacağını ifade etti.

Yılmaz, "Ben taraftara böyle bir kötü söz söyleyecek adam olsaydım. Fenerbahçe maçından sonra onların yanına gidip mutsuzluğu paylaşmazdım. Yayıncı kuruluşu tebrik ederim. Benim gönlüm kalbim rahat. Her zaman söyledim kulübün sahibi taraftardır. Benim öyle terbiyesizlik yapacak bir durumum yok. Yayıncı kuruluşu da tebrik ederim orada denk gelmiş. Ben taraftara kötü kelime kullanmam. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı onlardan özür dilerim. Takım rahat durumdayken istifa düşüncelerini kale almam. Gerçekten ortada bir şey varsa tabi ki gereğini yaparım. Ben taraftara küfür edecek bir adam değilim. Öyle olsa bir önceki maç onların yanına gitmezdim. Buna rağmen ona da inanan varsa yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

STANOJEVIC: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, özellikle ilk yarı önemli pozisyonlar bulduklarını ve bunu değerlendirdikleri taktirde maçın skorunun daha farklı olabileceğini söyledi.

Stanojevic, mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Tabi ki bugünkü sonuçtan mutlu değiliz. Özellikle çok iyi bir maç oynadık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirseydik iyi olacaktı ama olmadı. 1 puanla buradan ayrılıyoruz. Oyuncularıma hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini söylüyorum. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Karagümrük ile 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:21:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Karagümrük ile 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.