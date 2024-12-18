Gaziantep FK, Orduspor'u 2-0 Mağlup Ederek Gruplara Yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Orduspor'u 2-0 Mağlup Ederek Gruplara Yükseldi

Gaziantep FK, Orduspor\'u 2-0 Mağlup Ederek Gruplara Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Gaziantep FK, Orduspor'u 2-0 yenerek gruplara kalmayı başardı. Kenan Kodro'nun iki golüyle galibiyet elde eden Gaziantep FK, maçta ayrıca rakip takımdan Bilal Gülden'in kırmızı kart görmesiyle avantaj sağladı.

18.12.2024 23:07  Güncelleme: 23:10
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STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Davut Çelik, Yusuf Bozdoğan, Batuhan Sarıgül

GAZİANTEP FK: Halil Bağcı- Ömürcan Artan, Cyril Mandouki, Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir (Dk. 34M'Bakata), Furkan Soyalp (Dk. 58 Duabin), Eren Çakır (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Ögün Özçiçek, Ali Ablak (Dk. 58 Mustafa Eskihallaç), Mirza Cihan (Dk. 88 Muhammed Taha Gezer), Kenan Kodro

ORDUSPOR: Egeberk Babel - Hüseyin Karabey (Dk. 75 Faruk Öcal), Yunus Emre Köse, Berkay Arı, Emre Fırtına (Em, 75 Enes Yetim), Bilal Gülden, Ufuk Özcan, Ali Kemal Başaran, Kadir Ari (Em, 75 Nevzat Bilen), Yusuf Atasoy (Em, 89 Rıdvan Tekkeşin), Harun Özcan (Em, 86 Emre Gemici )

GOLLER: Dk. 61 – 70 Kenan Kodro (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Kadir Ari, Ufuk Özcan, Bilal Gülden (52 Orduspor FK)

KIRMIZI KART: Bilal Gülden (Orduspor FK)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Gaziantep FK sahasında 52 Orduspor FK'yı 2-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.

9'uncu dakikada Gaziantep FK'da Furkan Soyalp'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Ertuğrul Ersoy'un vuruşu yandan dışarı çıktı.

21'inci dakikada sağ kanattan gelişen Orduspor FK atağında Hüseyin'in ortasına ön direkte Harun'un vuruşu üstten auta gitti.

61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Ömürcan Atan'ın ortasında kale önünde topa dokunan Kenan Kodro'nun şutu ağlara gitti: 1-0

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mirza Cihan'ın yerden kale önüne ortasına Kenan Kodro'nun vuruşu ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-0 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Orduspor'u 2-0 Mağlup Ederek Gruplara Yükseldi - Son Dakika
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