Gaziantep FK, Rize Deplasmanında - Son Dakika
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Gaziantep FK, Rize Deplasmanında

Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Dış saha performansı zayıf.

02.05.2025 09:38
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Bu sezon oynadığı 31 maçta 42 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 41 kez havalandırdı, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Deplasman karnesi zayıf

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Güneydoğu temsilcisi, ligde çıktığı 15 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından galip gelebildi.

Bellona Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarından ise beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi, diğer 10 maçından da puansız ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 32 gol gördü.

Rize'ye üstünlük kuruyor

İki takım arasında ligde oynanan 9 maçın 6'sında Gaziantep FK galip gelirken, 3 maçta ise Çaykur Rizespor üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan maçlarda beraberlik olmadı.

Bu maçlarda kırmızı-siyahlı ekip 15 gol atarken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Rize'de oynanan maçlarda 2 kez Gaziantep ekibi galip gelirken, 2 maçta ise ev sahibi ekip karşılaşmayı kazandı.

5 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de Sorescu, Viana, Boateng, Semih Güler ve Ogün Özçiçek bu maçta kart görmeleri durumunda 35. haftada oynanacak olan Corendon Alanyaspor maçında görev alamayacak.

Cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında yer alamayan teknik direktör Selçuk İnan, bu maçta takımının başında olacak.

Kart cezalarını tamamlayan Okereke ve Kozlowski de hocasından forma bekleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Rize Deplasmanında - Son Dakika

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