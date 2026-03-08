Gaziantep FK ve Karagümrük 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Gaziantep FK ve Karagümrük 1-1 Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Karagümrük 1-1 Berabere Kaldı
08.03.2026 16:00
Süper Lig'de Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Goller Maxim ve Serginho'dan geldi.

Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, -

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen - Mujakıc, Tayyip Talha Sanuç, Perez (Dk. 71 Yusuf Kabadayı), Rodrigues(Dk.19 Abena), Melih Kabasakal (Dk.46 Sorescu), Gassama (Dk.71 Nazım Sangare), Lungoyi, Camara (Dk.59 Gidado), Maxim, Bayo

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Biraschi (Dk. 45 Fatih Kurucuk), Lichnovsky, Esgaio, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 59 Babicka), Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan (Dk. 59 Tiago), Larsson (Dk. 59 Serginho), Verde, Barış Kalaycı (Dk.79 Moussa Kone)

GOLLER: Dk. 53 Maxim (Gaziantep FK) - Dk. 62 Serginho (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Tayyip Talha, Lungoyi, Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK) - Mladenovic (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan kazanılan kornerde Barış Kalaycı ortasını yaptı. Ceza sahasında oluşan karambolde Bartuğ'un vuruşunda top direkten döndü.

9'uncu dakikada bu kez Gaziantep FK direğe takıldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lungoyı'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

12'nci dakikada Larsson'un pasıyla topla buluşan Berkay Özcan'ın şutunda kaleci Zafer gole izin vermedi.

31'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Lungoyi ortasını yaptı. Gassama'nın kafa vuruşunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

53'üncü dakikada Gazintep FK öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Perez ortasını yaptı. Bayo, Maxim'e indirdi. Ceza sahası dışında topu önüne alan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

62'nci dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Tiago'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Serginho'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

74'üncü dakikada Gaziantep FK atağında Yusuf'un pasıyla buluşan Lungoyi'nin ceza sahası içinden şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA

