Gaziantep\'te Spor, Eğitim ve Sağlık Alanında Yoğun Faaliyetler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spordan eğitime, sosyal projelerden sağlık hizmetlerine uzanan geniş yelpazede çalışmalarla haftayı tamamladı. Sporcular ulusal arenada madalyalar kazanırken, şehirdeki merkezlerde düzenlenen etkinlikler, toplantılar ve ziyaretler kente hareketli bir hafta yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularının da katıldığı, Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Premier Ligi Karate Müsabakaları'na 50 ilden bin 400 sporcu katıldı. 6 madalya kazanan sporculardan M. Türkmenoğlu, U21 Büyükler kategorisinde Türkiye birincisi, Şüheda Zeynep Çalışkan Türkiye birincisi, Eren Akkurt Türkiye üçüncüsü, M. Türkmenoğlu U21 Türkiye üçüncüsü, Yağmur Demir ve Aleyna Ezgi Çelik Türkiye üçüncüsü oldu.

Çankırı'da gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası'nda ise Minikler kategorisinde Yağmur Derin Çelik birinci, Hatice Erva Özsoy ikinci, Şevval Özsoy, Berra Bir, Esma Tuana Yılmaz ve Figen Su Aksoy beşinci, Ayşe Fatma Gökdeniz ise yedinci oldu.

Turnuvanın son gününde, Yıldızlar kategorisinde Ayşe Nur Çağlar, Figen Su Aksoy, Ayşe Hüda Kaya, Ayşe Özdemir, Yağmur Derin Çelik, Ayşe Fırat, Ayşe Fatma Gökdeniz ve İkra Su Köse; Ümitler kategorisinde ise Ayşe Hüda Kaya, Betül Yağmur, Ayşe Fırat ve Ayşe Özdemir dereceye girme başarısı gösterdi.

İstasyon gaziantep'te ulusal ve yerel iş birlikleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstasyon Gaziantep'te haftalık rutin entite toplantıları gerçekleştirildi. TEYDEB Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek'in katılımıyla ulusal boyuta taşınan toplantılarda, destek programları hakkında güncel bilgiler paylaşıldı ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Ayrıca Osmaniye Belediyesi ve Korkut Ata Üniversitesi'nden gelen heyet, İstasyon Gaziantep'te ağırlandı. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projeler üzerine istişareler yapıldı.

Tarım okuluna bakanlık ziyareti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarım Okulu'nu ziyaret etti. Görüşmelerde, yürütülen çalışmalar ve ortak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Engellilere yönelik üniversite hazırlık kursu kayıtları başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde engellilere yönelik ücretsiz üniversite hazırlık kursu kayıtları başladı. Başvuru yapmak isteyenler, 0342 211 12 00/ 8065-8067 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor.

Büyükşehir'den "sağlık için geziyoruz" projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Sağlık İçin Geziyoruz" projesi kapsamında mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ücretsiz sağlık taramaları ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Eyüp Sultan Mahallesi'nde yapılan etkinlikte, mobil sağlık taramaları, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, psikolojik destek ve kanser erken tanı hizmetleri verildi.

Basketbol altyapı seçmeleri başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basketbol altyapı seçmeleri, 23 Ağustos'ta Ertuğrul Gazi Spor Salonu'nda yapılacak. 2016-2017-2018 doğumlu kız ve erkek sporcular 12.00-13.00, 2014-2015 doğumlu kız ve erkek sporcular 13.30-14.30, 2012-2013 doğumlu kız ve erkek sporcular ise 15.00-16.00 saatleri arasında seçmelere katılabilecek. Katılım ücretsiz olacak. - GAZİANTEP