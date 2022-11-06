Şok bir şekilde emeklilik kararı alan Barcelona'nın yıldızı Pique, gözyaşları içinde futbola veda etti - Son Dakika
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Şok bir şekilde emeklilik kararı alan Barcelona'nın yıldızı Pique, gözyaşları içinde futbola veda etti

06.11.2022 20:04

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakma kararı alan yıldız savunmacı Gerard Pique, Barcelona'nın Almeira'yı konuk ettiği maçta son kez yeşil sahaya ayak bastı. Gözyaşları içinde oyundan çıkan tecrübeli stoper, veda töreninde yaptığı konuşmada, "Barça'yı çok seviyorum. Hayatta yaşlandıkça bazen sevmenin bırakmak da olduğunu anlarsınız. Bu yüzden gitmek için doğru an olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique, dün akşam oynanan Almeira maçıyla birlikte kariyerine son noktayı koydu. Oldukça duygusal anlar yaşayan İspanyol stoper, Nou Camp'ta bir de konuşma yaptı.

SON MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Son maçına Barcelona formasıyla ilk 11'de başlayan Gerard Pique, takımı 2-0 öndeyken oyundan çıkarıldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise İspanyol stoper kendisi için yapılan veda töreninde bir konuşma yaptı.

Barcelona efsanesi Pique gözyaşları içinde futbola veda etti! Konuşması herkesi derinden etkiledi

"GELECEKTE BURADA OLACAĞIMDAN EMİNİM"

Takım arkadaşlarının omuzunda kariyerine son veren Pique yaptığı konuşmada, "Barça'yı çok seviyorum. Hayatta yaşlandıkça bazen sevmenin bırakmak da olduğunu anlarsınız. Bu yüzden gitmek için doğru an olduğunu düşünüyorum. Bu bir veda değil, gelecekte burada olacağımdan eminim. Burada doğdum, burada öleceğim." ifadelerini kullandı.

Barcelona efsanesi Pique gözyaşları içinde futbola veda etti! Konuşması herkesi derinden etkiledi

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

İspanyol devinin altyapısında yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009'dan bu yana Barcelona forması giyiyordu. Deneyimli savunmacı, Katalan devi ile toplam 30 kupa kazandı. Pique'nin kariyerinde İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.

Barcelona efsanesi Pique gözyaşları içinde futbola veda etti! Konuşması herkesi derinden etkiledi
Barcelona efsanesi Pique gözyaşları içinde futbola veda etti! Konuşması herkesi derinden etkiledi
Barcelona efsanesi Pique gözyaşları içinde futbola veda etti! Konuşması herkesi derinden etkiledi
Barcelona efsanesi Pique gözyaşları içinde futbola veda etti! Konuşması herkesi derinden etkiledi
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Gerard Piqué, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şok bir şekilde emeklilik kararı alan Barcelona'nın yıldızı Pique, gözyaşları içinde futbola veda etti - Son Dakika
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