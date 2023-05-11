Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Joao Pedro, sezon sonunda İtalya'ya geri dönebilir.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe formasıyla hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'ya Genoa, Bologna ve Udinese talip oldu. Sarı-lacivertli forma altında beklentilerin altında kalmasına rağmen Cagliari döneminde kendisini kanıtlayan 31 yaşındaki Pedro'nun yeniden İtalya'ya dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe sezon başında Joao Pedro'yu 4.6 milyon euroya kadrosuna kattı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Pedro, sarı-lacivertli forma altında sadece 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'nin meyve vermeyen forveti Joao Pedro'ya İtalya'dan talipler var - Son Dakika