Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'nin meyve vermeyen forveti Joao Pedro'ya İtalya'dan talipler var

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Joao Pedro, sezon sonunda İtalya'ya geri dönebilir.

PEDRO'YA 3 TAKIM TALİP OLDU

Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe formasıyla hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'ya Genoa, Bologna ve Udinese talip oldu. Sarı-lacivertli forma altında beklentilerin altında kalmasına rağmen Cagliari döneminde kendisini kanıtlayan 31 yaşındaki Pedro'nun yeniden İtalya'ya dönmesi bekleniyor.

SADECE 5 GOL ATABİLDİ

Fenerbahçe sezon başında Joao Pedro'yu 4.6 milyon euroya kadrosuna kattı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Pedro, sarı-lacivertli forma altında sadece 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.