Geleneksel Oyunlar Tırı Yola Çıkıyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere yarın Ankara'dan yola çıkacak.

"Geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak" amacıyla hazırlanan proje kapsamında Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta geleneksel oyunlar deneyimlenecek, sahne şovları, ikramlar ve birçok aktivite gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnospor Birliğinin de desteklediği projede Geleneksel Oyunlar Tırı, 4-5 Mayıs'ta Osmaniye, 6-7 Mayıs'ta Hatay, 8-10 Mayıs'ta Gaziantep (Islahiye, Nurdağı, Nizip), 12 Mayıs'ta Kilis, 13-14 Mayıs'ta Şanlıurfa, 15 Mayıs'ta Diyarbakır, 16-17 Mayıs'ta Elazığ, 19-20 Mayıs'ta Malatya, 21-22 Mayıs'ta Adıyaman ve 23-24 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta (Merkez, Elbistan) etkinliklerde bulunacak.

Geleneksel Oyunlar Tırı'nda mangala, mas güreşi, eğir oyunu, onikitaş oyunu, halat çekme oyunu, sıçratan top, çemberbaz oyunu, topaç oyunu, üçtaş oyunu, aşık-misket-ceviz oyunu, seksek, ip atlama, hacı yatmaz oyunu, peçiç oyunu, beştaş oyunu, çember çevirme oyunu, dalya oyunu ve okçuluk gibi tarihi oyunların deneyimlendirilmesi sağlanacak.