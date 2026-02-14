Gençlerbirliği 2-2 Çaykur Rizespor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği 2-2 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği 2-2 Çaykur Rizespor
14.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak 22. haftayı tamamladı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Süleyman Özay, Samet Çiçek

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore (Dk. 82 Samed Onur), Oğulcan Ülgün (Dk. 39 Göktan Gürpüz), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Koita (Dk. 59 Niang)

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Mebude), Papanikolaou (Dk. 65 Pierrot), Olawoyin (Dk. 79 Buljubasic), Laçi, Mihaila, Sowe (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

GOLLER: Dk. 18 Sowe (K.K), Dk. 45 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 77, Dk. 87 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Metin Diyadin (Teknik Direktör), Tongya, Koita, Thalisson (Gençlerbirliği), Papanikolaou, Samet Akaydin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor)

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

6'ncı dakikada Sowe'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Mihaila'nın şutunu kaleci kontrol etti.

10'uncu dakikada Koita'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fofana gole izin vermedi.

14'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğulcan'ın pasına Mihaila hareketlendi. Topu kazanan Fıratcan ceza sahasına ortaladı. Koita'nın ceza yayı üzerinden yaptığı ilk vuruş savunmadan döndü. Oğulcan'ın kale sahasına çevirdiği topa savunmada Samet ters bir dokunuş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak pozisyonun başlangıcında Fıratcan ile Mihaila arasındaki mücadele nedeniyle hakem VAR incelemesi kararı aldı. İnceleme sonucunda Gençlerbirliği'nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

18'inci dakikada köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Zuzek'in içeri çevirdiği top Sowe'a çarpıp ağlara gitti ve Gençlerbirliği öne geçti: 1-0

41'inci dakikada Mihaila'nın ortasında Sowe'un yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.

45'inci dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya'nın pasında Koita kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 2-0.

Gençlerbirliği soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

51'inci dakikada Tongya ceza yayı üzerinden şansını denedi fakat kaleci Fofana topu kontrol etti.

61'inci dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanat organizasyonunda Mithat'ın ortasını savunma karşıladı; devamında Olawoyin'in çevirdiği top kaleci Velho'da kaldı.

68'inci dakikada savunma arkasına atılan uzun topta Pierrot hareketlendi. Kaleci Velho kalesini terk ederek topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışına açılan pozisyonda Halil'in hamlesi sonrası Velho ikinci müdahaleyle tehlikeyi önledi.

77'nci dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Savunma arkasına sarkan Mebude, son çizgiye inmeden topu içeri çevirdi. Kale alanı önünde Mithat gelişine yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 2-1.

87'nci dakikada Çaykur Rizespor'un ani gelişen atağında ceza sahasında yaşanan karambolü iyi değerlendiren Mithat Pala, takımına beraberliği getiren gole imza attı: 2-2.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Rizespor, Eryaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği 2-2 Çaykur Rizespor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu
Fenerbahçe’den sermaye artırımı açıklaması Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi Toplam borçları 62 milyon lira 6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı

18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:48
Kış Olimpiyatları’nda inanılmaz anlar Göz göre göre şike yapıldı
Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:21:44. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği 2-2 Çaykur Rizespor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.