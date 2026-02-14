Gençlerbirliği 2-2 Çaykur Rizespor

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Süleyman Özay, Samet Çiçek

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore (Dk. 82 Samed Onur), Oğulcan Ülgün (Dk. 39 Göktan Gürpüz), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Koita (Dk. 59 Niang)

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Mebude), Papanikolaou (Dk. 65 Pierrot), Olawoyin (Dk. 79 Buljubasic), Laçi, Mihaila, Sowe (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

GOLLER: Dk. 18 Sowe (K.K), Dk. 45 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 77, Dk. 87 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Metin Diyadin (Teknik Direktör), Tongya, Koita, Thalisson (Gençlerbirliği), Papanikolaou, Samet Akaydin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor)

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

6'ncı dakikada Sowe'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Mihaila'nın şutunu kaleci kontrol etti.

10'uncu dakikada Koita'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fofana gole izin vermedi.

14'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğulcan'ın pasına Mihaila hareketlendi. Topu kazanan Fıratcan ceza sahasına ortaladı. Koita'nın ceza yayı üzerinden yaptığı ilk vuruş savunmadan döndü. Oğulcan'ın kale sahasına çevirdiği topa savunmada Samet ters bir dokunuş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak pozisyonun başlangıcında Fıratcan ile Mihaila arasındaki mücadele nedeniyle hakem VAR incelemesi kararı aldı. İnceleme sonucunda Gençlerbirliği'nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

18'inci dakikada köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Zuzek'in içeri çevirdiği top Sowe'a çarpıp ağlara gitti ve Gençlerbirliği öne geçti: 1-0

41'inci dakikada Mihaila'nın ortasında Sowe'un yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.

45'inci dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya'nın pasında Koita kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 2-0.

Gençlerbirliği soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

51'inci dakikada Tongya ceza yayı üzerinden şansını denedi fakat kaleci Fofana topu kontrol etti.

61'inci dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanat organizasyonunda Mithat'ın ortasını savunma karşıladı; devamında Olawoyin'in çevirdiği top kaleci Velho'da kaldı.

68'inci dakikada savunma arkasına atılan uzun topta Pierrot hareketlendi. Kaleci Velho kalesini terk ederek topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışına açılan pozisyonda Halil'in hamlesi sonrası Velho ikinci müdahaleyle tehlikeyi önledi.

77'nci dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Savunma arkasına sarkan Mebude, son çizgiye inmeden topu içeri çevirdi. Kale alanı önünde Mithat gelişine yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 2-1.

87'nci dakikada Çaykur Rizespor'un ani gelişen atağında ceza sahasında yaşanan karambolü iyi değerlendiren Mithat Pala, takımına beraberliği getiren gole imza attı: 2-2.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.