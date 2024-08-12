40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı - Son Dakika
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Spor

40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı

40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı altın madalyasız bitirdi. Milli sporcular, 1984 Los Angeles'tan itibaren ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamladı. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise topu federasyonlara attı.

12.08.2024 09:33
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından alınan sonuçların kendilerine önemli bir mesaj verdiğini belirterek, devletin sağladığı imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlardan hesabının sorulacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa'nın gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından olimpiyatları takip eden basın mensuplarıyla Paris'te bir araya geldi. Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününden itibaren milli sporcuların yanında olan Bakan Bak, Paris 2024'te mücadele eden tüm sporculara teşekkür etti.

Oyunlar öncesinde bekledikleri performansın daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Bu duruma madalya üzerinden bakmıyorum. Buraya katılan bütün sporculara, teknik heyetlere, ülkemizi temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ASKİ ve ENKA gibi bütün kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Rakibiniz de en az sizin kadar motive şekilde hazırlanıyor. Burada çok önemli gördüğüm bazı ilkler var. Bunların başında daha önce madalya almadığımız atıcılıkta madalya almamız. Okçulukta takım halinde madalya almamız önemli. Genç yüzücümüz Kuzey Tunçelli'nin ilk kez final yüzmesi bize umut veriyor. Sporcularımızın, hele hele madalya alan sporcuların arasında gençlerin olması bizi biraz daha umutlandırıyor" dedi.

"HERKESİN DERS ÇIKARMASI GEREKİYOR"

Açıklamasının devamında "Milletimizi daha mutlu ve gururlu yapmak isterdik" diyen Bakan Bak, "Sporcularımız da aynı düşüncede olabilir. 3 gümüş, 5 bronz madalyamız var. Filenin sultanları olimpiyat 4.'sü oldu. Önemli rakiplerini geride bıraktı ama final aşamasında istedikleri sonucu alamadılar. Halterde Muhammet Furkan Özbek 4. oldu. 10'a yakın sporcumuz madalya maçına çıktı. Final yapan Ersu Şaşma bizi heyecanlandırdı. O finali yaşamak önemli bir tecrübe. Daha önce cimnastikte olimpiyata kota olamıyorduk. Takım olarak kıl payıyla finale kalamadık. Küçük bir puan farkıyla 9. olduk. Adem Asil'in biraz şanssızlığı oldu, Ferhat'ın özverisi var. Bu branşların gelişmesi için bu isimler önemli sporcular. Bizim bunları daha da geliştirmemiz gerekiyor. Hazırlık süreçlerinde federasyonların bizden olan her türlü talebini karşıladık. Bütçelerinde 2-3 kata varan destekler sağladık. Devlet olarak her türlü imkanı federasyon ve sporculara sunduk. Burada tabii ki herkesin ders çıkarması gerekiyor. Bunun içinde federasyonlar da var. Bizim de tabii ki özeleştiri yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Paris 2024'ün ardından hemen Los Angeles 2028 için hazırlıklara başlayacaklarının da altını çizen Bakan Bak, "Bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz. Yasa gereği 3 ay içinde federasyon seçimleri olacak. Biz de kulüpler de onların karnelerini değerlendirecek. Ben olumlu adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Sporcularımızın daha profesyonel bir sürece de ihtiyacı var. Hazırlık süreçlerini daha yakından da yönetmek gerekiyordu. Her şeyi madalya olarak düşünmemek lazım. Ancak altın madalya çıkmadı, toplamda aldığımız 8 madalya da bizim beklentimizin altında. Burada ciddi bir seyirci baskısı ve ilgisi vardı. Salonların dolu olması, sporcuların bazılarını etkilemiş olabilir. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. Basına, bize, sporculara, herkese görev düşüyor. Ama olaya olumlu bakmak gerekiyor. Yönetim olarak bunları değerlendireceğiz. Biz devlet olarak, bakanlık olarak her türlü desteğimizi sürdüreceğiz. Dünyada sporculara ödül veren çok ülke yok. Hepsi madalya almak ister, başarılı olmak ister. Ama bazen gününüzde olmayabilirsiniz. Belki sorunlarla karşılaşıp aşamadınız. Buraya dünyanın en iyileri geliyor" dedi.

"FEDERASYONLAR BUNUN HESABINI VERECEKTİR"

Sporcuların Olimpiyatlara katılmak için verdiği emeği çok iyi bildiklerini söyleyen Bakan Bak, "Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Güngör: yigidi oldur hakkini ver.. bu iktidar donemlerinde spora ve spor altyapisi ile sporculara vsvs cidden cok buyuk destek verildi. 2 0 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Gidiniz yiyiniz içiniz 3 bronz alınız binlerce çalışan ve konuk misafirlerinizin paris tatilini halk öder…. 1 0 Yanıtla

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