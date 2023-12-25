Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024\'ün spor için yoğun bir yıl olacağını söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Futbol Şampiyonası gibi büyük organizasyonların da düzenleneceği 2024'ün spor için çok yoğun bir yıl olacağını söyledi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, Türk sporunu geliştirmek ve ilerletmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Gelecek yılın spor için yoğun geçeceğini anlatan Bak, "Gündemimizde olimpiyatlar var. 2024 Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kaldı. Amacımız Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmek. Buna göre hedeflerimiz ve federasyonların çalışmaları var. Gündemimizde İtalya ile birlikte organize edeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı var. Grubunu lider bitirerek Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek genç bir milli takımımız var. Onlardan da çok şey bekliyoruz. Bu takımın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. 2024 yılı spor için çok yoğun olacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son 22 yılda tesisleşmede ortaya koyduğu vizyon ve attığı adımlarla dünya ve Avrupa'nın en önemli organizasyonlarını yapacak yeteneğe sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, spor salonları, havuzları, stadyumlarıyla müthiş bir çıkış ortaya koydu. Bunun sonucunda da 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize edecek. Bu hazırlıklarımızı yapacağımız önemli organizasyonlardan biri. Bunun yanında pek çok dünya ve Avrupa şampiyonaları, uluslararası turnuvalar yapılacak. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi en büyük şansımız. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor."

Bakanlık olarak sporun tabana yayılmasına büyük önem verdiklerini aktaran Osman Aşkın Bak, "Bunun için de tesislere ve antrenörlere ihtiyaç var. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan biri yetenek taraması. Buna göre ilkokul üçüncü sınıftaki öğrencileri yeteneklerine göre en az iki spor dalına yönlendiriyoruz. Yaklaşık 4 milyon çocuğumuzu taramadan geçirdik. Ardından Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 9 milyona yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Biz 610 tane yüzme havuzu yapmışız. Bu büyük bir devrim. Artık yüzme gibi branşlarda olimpiyatlarda sonuç almak istiyoruz. Türkiye tesis devrimiyle beraber spor devrimine doğru ilerliyor. Bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporda altyapıya yapılan yatırımların en güzel örneklerinin A Milli Kadın Voleybol Takımı ve milli okçu Mete Gazoz'un elde ettiği başarılar olduğunu aktararak, "Türkiye'de bir spor devrimi var. Bu devrimi tamamlamak için de şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma yürütüyoruz. Okul sporlarında büyük bir harekete başlıyoruz. Bütün okullarda okul spor kulüpleri kuruyoruz. Yani inanıyoruz ki Türkiye gelecekte büyük sportif başarılara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a zirvede onur ödülü verildi.