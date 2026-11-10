Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın yurt kapasitesinde dünyada zirvede olduğunu belirterek, "1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle dünyanın en geniş kapsamlı ve işlevsel öğrenci barınma modeline sahibiz" dedi.

Bakan Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi ile 2025 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanununa ilişkin sunum yaptı.

Ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Bak, "Gençlerimizi yalnızca geleceğin sahipleri olarak görmüyoruz. Onlar bugün de bilimde, teknolojide, sanatta, üretimde ve sporda söz sahibi olan, Türkiye'nin gelişimine doğrudan katkı sunan asli aktörlerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 'Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizin enerjisi, bilgisi, heyecanı ve azmiyle inşa ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik merkezlerinde bilimden teknolojiye, kültürden spora, geniş bir alanda eğitim ve çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"2002 yılında yalnızca 9 olan gençlik merkezi sayımızı bugün 81 ilimizde 589'a ulaştırdık, 145'i üniversitelerimizde olmak üzere toplam 358 "Genç Ofisi" hayata geçirdik. Özel gereksinimli gençlerimizin de bu hizmetlere eşit şartlarda erişebilmesi için çalışıyoruz. Mersin Mezitli, Balıkesir, Isparta ve Malatya'da Engelsiz Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezlerimizi hizmete açtık. Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programımız (ÜNİDES) ile şu ana kadar 5 bin 822 projeye 437 milyon 805 bin lirayı aşkın kaynak aktardık. 2026 yılı Çevre ve İklim temalı özel çağrımız kapsamında da 304 projeye 34 milyon lira destek sağladık."

Bak, deniz ve doğa temalı kampların sayısı 2002'de 5 iken bu sayıyı 50'ye çıkardıklarını belirterek, 9 ildeki 11 kampta uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi.

AFAD iş birliğiyle afet farkındalığı eğitimleriyle gençleri olağanüstü durumlara karşı da hazırladıklarını aktaran Bak, "2026 yılı ekim ayı itibarıyla gençlik kamplarımıza 155 bin 713 gencimiz katıldı." bilgisini paylaştı.

"Robotik kodlama, yapay zeka, havacılık ve uzay teknoloji eğitimleri"

21. yüzyılda ülkeler arasındaki rekabetin en belirleyici alanının bilim ve teknoloji olduğunu vurgulayan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli teknoloji hamlemiz, Türkiye'nin takip eden değil, öncülük eden ülkeler arasında yer alma iradesidir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en büyük güvencesi ise gençlerimizin bilgi birikimi, yetenekleri ve üretme azmidir. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz 81 ildeki 105 Deneyap Teknoloji Atölyemizde bugün 16 bin 113 gencimiz eğitim görüyor. 554 aktif eğitmenimizle robotik kodlamadan yapay zekaya, yazılımdan havacılık ve uzay teknolojilerine kadar 11 farklı alanda uygulamalı eğitimler sunuyoruz. Ayrıca 81 ilde atölyelerimizde bugüne kadar 3 bin 679 faaliyet gerçekleştirdik ve 72 bin 665 gencimize ulaştık."

TEKNOFEST 2026'ya 19 ilden katılan gençlik merkezi takımlarının 23 derece ve 13 özel ödül kazandığını aktaran Bak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte hayata geçirdiğimiz programımızın ilk etabında 110 projeye destek sağladık. Eş finansmanla birlikte toplam proje bütçemiz 1 milyar 575 milyon 35 bin 811 liraya ulaştı. 154 atölye oluşturmayı hedeflediğimiz bu süreçte, 101 projeyi tahsis ettik ve 10 bin 575 kişiye istihdam sağladık. Programımızın ikinci etabında ise 28 yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Eş finansmanla birlikte bu projeler için toplam 2 milyar 806 milyon 350 bin liralık bütçe öngörüyoruz. İkinci etabı da başarıyla tamamlayarak 9 bin 106 kişiye daha istihdam imkanı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"COP31 İklim Konferansı'nda gençlerimizin fikir ve katkılarıyla yerimizi aldık"

Gençlerin kültür ve sanatla kurduğu bağı güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bak, "Bu yıl 81 ilimizden 21 bin 412 başvuru aldık. Ayrıca genç sanatçılarımızın eserlerini, İstanbul'daki Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki sanat galerimizde milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Genç Çiftçi Programımızla gençlerimiz tarımsal üretimi yerinde tecrübe ederken bilgi ve birikimlerini de üretime dönüştürme imkanı buluyorlar. Genç Enerji Programı kapsamında ise enerji alanında eğitim gören üniversiteli gençlerimizle Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ve TPAO'nun Batman ile Şırnak Gabar'daki enerji üretim sahalarını ziyaret ediyoruz." bilgisini verdi.

Gönüllü Hasat Etkinlikleri ile gençlerin çiftçilere destek verdiğini de anlatan Bak, bu yıl gençlerin 147 hasat etkinliğine katıldığını, yıl sonuna kadar 163 faaliyeti tamamlayacaklarını aktardı.

Bak, gençlerin tarih bilincini güçlendirmek için düzenledikleri programlara ilişkin de bilgiler paylaştı.

"Damla Gönüllülük Hareketi ve AnadoluyuzBİZ" çalışmasıyla 81 ilde 1000'i aşkın faaliyet düzenlediklerini de dile getiren Bak, "GönüllüyüzBİZ Platformumuzda ise gönüllülerimizi ve gönüllü arayan kurumlarımızı bir araya getiriyoruz. Platformumuzda şu an gönüllü sayısı 542 bin 84, gönüllü arayan kurum sayısı 3 bin 716'dır. Üniversitelerimizde gönüllülük çalışmalarını da destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 30 milyon lira bütçeli proje destek çağrısına çıktık, 73 projeye 8 milyon 185 bin lira destek sağladık. Bu yıl da 50 milyon lira bütçeli yeni destek çağrımızı gerçekleştirdik." dedi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunduklarını da kaydeden Bak, "Bu yıl 81 ilimizde bu yıl 12 bin 48 personelimize bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdik. Yeşilay iş birliğiyle yetiştirdiğimiz 552 formatörümüz çalışmalarımıza katkı sunuyor. Gençlik merkezlerinde 342 bin gencimiz, yurtlarımızda 143 bin öğrencimiz, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde ise 10 bin sporcumuz farkındalık eğitimimize katıldı. Sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için 200 milyon lira proje destek çağrısına çıktık." diye konuştu.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi'ne de gençlik ve spor hizmetleriyle katıldıklarını belirterek, "Antalya'da dün başlayan COP31 İklim Konferansı'nda gençlerimizin fikir ve katkılarıyla yerimizi aldık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanabilir bir dünya ve temiz bir gelecek için hizmet verecek olan COP31 Gençlik Evi"mizin açılışını gençlerimizle birlikte gerçekleştirdik." sözlerini sarf etti.

1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle dünyanın en geniş öğrenci barınma modeli

Bakanlığın yurtlarının ulaştığı kapasiteyle dünyada zirvede olduğunu aktaran Bak, "Gururla ifade etmek isterim ki, 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle dünyanın en geniş kapsamlı ve işlevsel öğrenci barınma modeline sahibiz. 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede, 190 yurtta toplam 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyordu. Bugün ise 81 ilimizde, 271 ilçemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurt ve 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt yerleştirme oranının yüzde 96'ya ulaştığına dikkati çeken Bak, "2026-2027 eğitim-öğretim döneminde yurtlarımıza başvuru yapan 313 bin 926 öğrencimizin 301 bin 677'sini yerleştirdik. Yerleştirme sürecimiz devam ediyor. Başvuruların değerlendirilmesinde 12 kamu kurumunun verilerinden ve yapay zeka algoritması destekli sistemlerden yararlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, özel gereksinimli öğrencilerin de yurt hizmetlerine kolaylıkla erişimini sağladıklarını belirtti.

Üniversiteli gençlerin burs ve öğrenim kredileriyle ilgili de bilgi veren Bak, şöyle devam etti:

"Lisans öğrencilerimize aylık 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 12 bin lira burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 1 milyon 518 bin 166 öğrencimize burs ve öğrenim kredisi desteği sağlıyoruz. Gençlerimizin yurtlarımızda dersleri dışında geçirdikleri zamanı verimli değerlendirmelerini önemsiyoruz. Geleneksel sanatlardan müziğe, edebiyattan kişisel gelişime kadar pek çok alanda eğitimler ve atölyeler düzenliyoruz."

Yaz dönemlerinde yurtları gençlere ücretsiz açtıklarını da hatırlatan Bak, "Seyahatsever devam ediyor. Programdan bugüne kadar 623 bin 553 gencimiz yararlandı." dedi.

Psikososyal Destek Platformu'nun da 81 ilde üniversite öğrencilerine ve sporculara hizmet verdiğini vurgulayan Bak, "Kasım 2026 itibarıyla platforma kaydolan toplam 312 bin gencimiz bakanlığımızdan hizmet almıştır. Şu anda ise platformda 243 bin aktif kullanıcı mevcut olup halen hizmet almaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle psikolojik iyi oluş eğitimlerinden 2026 yılında 48 bin 397 genç yararlanmıştır. AFAD iş birliği kapsamında düzenlenen afet farkındalık eğitimleri ise 22 bin 831 öğrenciye ulaştırılmıştır." açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Bak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 8 milyar 890 milyon 282 bin lira yatırımla 12 bin 106 yatak kapasiteli 11 öğrenci yurdumuzu, 131 gençlik ve spor tesisimizi tamamlayarak hizmete açtık. Ayrıca ihtiyaç duyulan tesislerimiz için 3 milyar 385 milyon 157 bin lira bedelle 486 bakım ve onarım işini tamamladık. Deprem bölgesindeki yatırımlarımız devam ediyor. 12 milyar 524 milyon 950 bin lira yatırımla 4 bin yatak kapasiteli 4 öğrenci yurdumuzun ve 140 gençlik, spor tesisimizin yapımına devam ediyoruz. 22 milyar 183 milyon 600 bin lira yatırımla 14 bin 150 yatak kapasiteli 15 öğrenci yurdumuzun ve 22 gençlik, spor tesisimizin ihale ve proje çalışmalarını yürütüyoruz."

(Sürecek)