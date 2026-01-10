Süper Kupa finali öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'na ulaşmaya çalışan Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının engebeli arazideki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Yoğun trafik ve toplu taşıma kuyruklarından kaçmak isteyen yüzlerce kişinin dik yamaçlardan tırmanarak ana yola ulaşmaya çalıştığı anlar, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.
Görüntülerin gerçek dışı kalabalığı ve alışılmadık mekan kullanımı, sosyal medya kullanıcıları arasında "yapay zeka üretimi mi?" tartışmalarına yol açtı. Ancak paylaşılan videoların gerçek olduğu ve dev organizasyondaki ulaşım zorlukları nedeniyle taraftarların bu tehlikeli yöntemi tercih ettiği anlaşıldı.
Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
