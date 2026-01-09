Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha - Son Dakika
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Giden gidene! Fenerbahçe\'de bir ayrılık daha
09.01.2026 09:42
Giden gidene! Fenerbahçe\'de bir ayrılık daha
Fenerbahçe, kış transfer döneminde ikinci ayrılığını yaşadı. İrfan Can Kahveci'nin ardından, kaleci İrfan Can Eğribayat da takımdan ayrıldı. Eğribayat, satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a kiralandı. Tecrübeli kaleci, sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin kalesini koruyacak. Samsunspor, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanması halinde Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ikinci ayrılığı gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından bu kez kaleci İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.

EĞRİBAYAT, SAMSUNSPOR'A KİRALANDI

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a kiralandı. Böylece tecrübeli kaleci sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin kalesini koruyacak.

Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

OPSİYON BEDELİ 1.2 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre Samsunspor, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanması halinde Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE, AYNI BEDELLE TRANSFER ETMİŞTİ

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis ödediği belirtildi.

İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Samsunspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

    Yorumlar (6)

  • B Karacan B Karacan:
    yine yok bir paraya satmak.. alıskanlık oldu bizim takımda çuvalla para verip bedavaya satmak ! nasılsa kendi paranız değil !!! 5 4 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    Trabzon sana oltanin babasını atacak şimdi çöp tenekesi 2 4 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    hayat böyledir ,egribayat olta işareti yaptığın zamanı kimse unutmadı ,bak şimdi kendin olta oldun ... 3 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    HEY YAVRUM HEY SIMDI GIR GIR ISARETI YAPARSIN 4 1 Yanıtla
  • Baris Zorlu Baris Zorlu:
    iste hayat bu aslanim sen bit nevi iscisin ona buna gider yapip duruyordun ne oldu kimsenin köpegi olmayacaksin bu hayatta 2 1 Yanıtla
SON DAKİKA: Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha - Son Dakika
