Goalball Dünya Şampiyonası'nda Milliler Başarılı - Son Dakika
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Goalball Dünya Şampiyonası'nda Milliler Başarılı

Goalball Dünya Şampiyonası\'nda Milliler Başarılı
11.06.2026 16:27
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Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, şampiyonada 2. gün maçlarını galibiyetle tamamladı.

ÇİN'in Hangzhou kentinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası'nda 2'nci gün müsabakaları tamamlandı. Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, oynadıkları 2'nci grup maçlarını da galibiyetle tamamlayarak şampiyonadaki başarılı performanslarını sürdürdü.

X Grubu'nda mücadele eden Erkek Goalball Milli Takımı, günün ilk karşılaşmasında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleye Hüseyin Alkan, Burak Korkmaz ve Yunus Emre Akyüz üçlüsüyle başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Yunus Emre Akyüz'ün kaydettiği golle öne geçen ay-yıldızlı ekip, Burak Korkmaz'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Yunus Emre Akyüz'ün bir kez daha fileleri havalandırmasıyla skor 3-0'a gelirken, Avustralya'nın bulduğu golle durum 3-1 oldu. İlk yarının ilerleyen bölümünde Yunus Emre Akyüz takımının 4'üncü golünü kaydederken, Burak Korkmaz da ilk yarının son saniyesinde attığı golle skoru 5-1'e taşıdı. 2'nci yarıda oyuna dahil olan Ebubekir Sıddık Kara, takımının 6'ncı golünü kaydetti. Avustralya'nın 2'nci golüne rağmen karşılaşmada başka gol olmayınca Erkek Goalball Milli Takımı sahadan 6-2 galip ayrıldı. Millilerin gollerini Yunus Emre Akyüz (3), Burak Korkmaz (2) ve Ebubekir Sıddık Kara (1) kaydetti.

KADINLARDAN TARİHİ FARK

Günün 2'nci karşılaşmasında ise C Grubu'nda mücadele eden Kadın Goalball Milli Takımı, Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi. Sevtap Altunoluk, Gülşah Aktürk ve Reyhan Yılmaz üçlüsüyle maça başlayan Milliler, etkili performansıyla rakibini 10-1 mağlup etti. Karşılaşmada ilk gol Reyhan Yılmaz'dan geldi. Sevtap Altunoluk'un kaydettiği golle fark 2'ye çıkarken, Reyhan Yılmaz bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0 yaptı. Gülşah Aktürk'ün golüyle skor 4-0'a gelirken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. 2'nci yarıda da üstün oyununu sürdüren Milli Takım'da Reyhan Yılmaz skoru 5-0'a taşıdı. Ardından Gülşah Aktürk ve Reyhan Yılmaz'ın golleriyle fark açılmaya devam etti. Büyük Britanya'nın tek golünün ardından kazanılan penaltıyı gole çeviren Gülşah Aktürk maçın skorunu belirledi ve mücadele Türkiye'nin 10-1 üstünlüğüyle sona erdi. Kadın Goalball Milli Takımı'nın gollerini Reyhan Yılmaz (5), Gülşah Aktürk (4) ve Sevtap Altunoluk (1) kaydetti.

Bu sonuçların ardından Erkek Goalball Milli Takımı, grup aşamasındaki 3'üncü ve son maçında 12 Haziran Cuma günü TSİ 07.00'de Ukrayna ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, son Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ettiği rakibi karşısında grup aşamasını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Son Paralimpik Oyunları şampiyonu Kadın Goalball Milli Takımı ise grup aşamasındaki son karşılaşmasında aynı gün TSİ 11.30'da ev sahibi Çin ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Goalball Dünya Şampiyonası'nda Milliler Başarılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Cengiz Elif Cengiz:
    iyi başlamışlar ama sakin olmak lazım erken sevinçler tehlikelidir son maçlara konsantre olmalılar 0 0 Yanıtla
  • Cemile Çiğdem Erçetin Cemile Çiğdem Erçetin:
    harika sonuçlar ama kurallar düzgün uygulanıyo mu diye merak ediyorum ?? sportif tarafı güzel de yönetim kısmı nasıl işliyo ?? 0 0 Yanıtla
  • Sibel Güner Sibel Güner:
    güzel başlamışız şampiyonada gerçekten çok iyi sonuçlar çıkıyo takımlar da devamı gelir mi ona bakmak lazım ukrayna karşılaşması önemli olacak 0 0 Yanıtla
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