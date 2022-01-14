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GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor - Son Dakika

GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor

14.01.2022 09:08

Galatasaray taraftarının Başkan Burak Elmas'a yönelik tepkisi dinmiyor. Seçimi Fatih Terim vaadiyle kazanıp, tecrübeli hocaya desteği 7 ay dolmadan çeken, tercüman Mert Çetin'in yerine Beşiktaşlı olduğunu açıklayan ve Galatasaray'dan "malum takım" diye bahseden Marc Gonzalo Martinez'i getiren Başkan Elmas taraftarın sabrını taşırırken, tepki paylaşımları sonrası "GoHomeBurakElmas" etiketi Twitter'da dünya gündeminde birinci sıraya oturdu.

Seçim vaadi olarak taraftarların çok sevdiği Fatih Terim ismini veren ve seçimi kazandıktan sonra 7 ay dolmadan Terim'e desteğini çekerek yolları ayıran Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yönelik tepkiler dinmiyor.

TERİM'DEN "İLK VE SON İMZA" PAYLAŞIMI GELDİ

Terim dün yaptığı paylaşımda Galatasaray Kulübü'ne attığı ilk ve son imzanın fotoğraflarına yer verirken, mesajı hocalık kariyerine son verdiği şeklinde yorumlandı. Tecrübeli teknik direktörün bu kararı, gün içinde göreve getirilen tercüman Marc Gonzalo Martinez nedeniyle yönetime tepkili olan Galatasaray taraftarını iyice çılgına çevirdi.

MARTİNEZ'İN GEÇMİŞ AÇIKLAMALARI TARAFTARI ÇILDIRTTI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibinde yer alan tercüman Marc Gonzalo Martinez'in daha önce Galatasaray'a 'malum takım' dediği, Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve Fenerbahçe Kart reklamında oynadığı ortaya çıkmıştı.

TEPKİ MESAJLARI TWITTER'I SALLADI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısında gazetecilerin Terim'in ayrılığına ilişkin sorularına verdiği yanıtların tatmin etmemesi ve yaşanan son gelişmeler taraftarın iyiden iyiye tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden Burak Elmas'a yönelik istifa çağrılarında bulunan çok sayıda kişinin attığı mesajlar sonrası "GoHomeBurakElmas" etiketi Twitter'ı salladı. On binlerce paylaşımın yapıldığı etiket kısa sürede dünya gündeminde de birinci sıraya oturdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Galatasaray taraftarının tepkisi dinmiyor! 'GoHomeBurakElmas' etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu
Galatasaray taraftarının tepkisi dinmiyor! 'GoHomeBurakElmas' etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu
Galatasaray taraftarının tepkisi dinmiyor! 'GoHomeBurakElmas' etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu
Galatasaray taraftarının tepkisi dinmiyor! 'GoHomeBurakElmas' etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu
Galatasaray taraftarının tepkisi dinmiyor! 'GoHomeBurakElmas' etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu
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Fatih Terim, Burak Elmas, Galatasaray, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GoHomeBurakElmas' etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı 'git' diyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor - Son Dakika
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