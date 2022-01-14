GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor

Seçim vaadi olarak taraftarların çok sevdiği Fatih Terim ismini veren ve seçimi kazandıktan sonra 7 ay dolmadan Terim'e desteğini çekerek yolları ayıran Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yönelik tepkiler dinmiyor.

TERİM'DEN "İLK VE SON İMZA" PAYLAŞIMI GELDİ

Terim dün yaptığı paylaşımda Galatasaray Kulübü'ne attığı ilk ve son imzanın fotoğraflarına yer verirken, mesajı hocalık kariyerine son verdiği şeklinde yorumlandı. Tecrübeli teknik direktörün bu kararı, gün içinde göreve getirilen tercüman Marc Gonzalo Martinez nedeniyle yönetime tepkili olan Galatasaray taraftarını iyice çılgına çevirdi.

MARTİNEZ'İN GEÇMİŞ AÇIKLAMALARI TARAFTARI ÇILDIRTTI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibinde yer alan tercüman Marc Gonzalo Martinez'in daha önce Galatasaray'a 'malum takım' dediği, Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve Fenerbahçe Kart reklamında oynadığı ortaya çıkmıştı.

TEPKİ MESAJLARI TWITTER'I SALLADI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısında gazetecilerin Terim'in ayrılığına ilişkin sorularına verdiği yanıtların tatmin etmemesi ve yaşanan son gelişmeler taraftarın iyiden iyiye tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden Burak Elmas'a yönelik istifa çağrılarında bulunan çok sayıda kişinin attığı mesajlar sonrası "GoHomeBurakElmas" etiketi Twitter'ı salladı. On binlerce paylaşımın yapıldığı etiket kısa sürede dünya gündeminde de birinci sıraya oturdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;