Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu - Son Dakika
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Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu

Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera\'nın muhtemel cezası belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da gol atan rakibi Alan Virginius'a tekme atan kaptan Fernando Muslera'nın alacağı muhtemel ceza da belli oldu. Muslera, UEFA'nın kendisine soruşturma açması durumunda 2'den fazla maçtan men cezası alabilir.

28.08.2024 17:58
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçta da rakibine deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda ederken, maçın son bölümünde kaptan Muslera'nın gol atan rakibine tekme atması geceye damga vurdu.

Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu

MUSLERA, GOL ATAN RAKİBİNE TEKME ATIP KIRMIZI KART GÖRDÜ

İsviçre temsilcisi Young Boys, karşılaşmanın 87. dakikasında Alan Virginius ile golü buldu. Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, bu golün ardından sinirlerine hakim olamadı. Fileleri havalandıran Virginius'a tekme atan sarı-kırmızılıların kaptanı, bu hareketinin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu

NE KADAR CEZA ALACAK?

Muslera, UEFA tarafından kendisine soruşturma açılması durumunda 2'den fazla maçtan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları' başlıklı 15. bölümünde cezaya konu olma ihtimali bulunan başlıklar şöyle;

  • 15-1/d | Ciddi sert müdahale durumunda iki maçtan men ya da belirli bir süre için men
  • 15-1/e | Bir başka oyuncuya veya maçtaki bir başkasına saldırı durumunda üç maçtan men ve belirli bir süre uzaklaştırma
  • 15-1/g | Ciddi saldırı durumunda beş maçtan men ya da belirlenen bir süre için men
  • 15/3 | Olayın koşulları gerektiriyorsa, men cezası azaltılabilir, artırılabilir hatta tüm lig kulvarlarını kapsayacak şekilde genişletilebilir.

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Son Dakika Spor Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser: galatasarayı alacağı cezayıda hesaplayın üzgünüm ama büyük ceza alacaklar sahaya bir sürü yabancı madde attılar uefa bunları affetmiyor tokiarena kapanabilir 60 28 Yanıtla
  • Türk Ak: En az 8 maç ceza almalı 61 17 Yanıtla
  • Cihan Işık: Galatasaraylı olarak yaptığı davranış hiç etik değil... 55 11 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Gsliyim ama umarım en az 15 maç ceza yersin . 43 9 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Bence yaşlılık belirtileri 40 5 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: Galatasaray büyük ayıp etti milyonlarca Euro alan Yıldız oyuncularının sahada gezinmesinden ve davranışlarından dolayı 30 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Öncelik hedef yemek olacaktı. Onlar sizin değil siz onların sinir uçlarıyla oynayacaktınız ama adamlar takım halinde oynadılar biz hak etmedik maalesef kazanmayı. Biraz daha hırs ve koşan taraf olmamız lazımdı. İnşllah UEFA liginde Türk takımları daha başarılı olur 19 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Erken gol bulamıyoruz. Bulamadıkça geriliyoruz. Rakipler de zaman geçirmeye başlıyorlar. manipülasyona başlıyorlar. Fenerbahçenin maçları da öyle. Braga, Sevilla, Lille, Olympiakos maçlarında 1-0 ı bulana kadar canı çıktı. Turu da hiçbir zaman geçemedi. Kilidi erken açıp psikolojik üstünlüğü ele almamız gerekiyor. Onlar ilk maçta 3. dakikada gol attılar. Kalite üstünlüğümüz olmasına rağmen biz niye yapamıyoruz. 14 2 Yanıtla
  • Emin Erol: en az 5 olnalı 12 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Futbol oyundur bu yaşına gelmiş mağlubiyeti hazmedemiyor yazık 10 0 Yanıtla
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