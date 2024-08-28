Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera\'nın muhtemel cezası belli oldu

Mehmet Yılmaz:

Öncelik hedef yemek olacaktı. Onlar sizin değil siz onların sinir uçlarıyla oynayacaktınız ama adamlar takım halinde oynadılar biz hak etmedik maalesef kazanmayı. Biraz daha hırs ve koşan taraf olmamız lazımdı. İnşllah UEFA liginde Türk takımları daha başarılı olur