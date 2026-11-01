Görme engelli Burak Sayın, sakatlık sonrası para tırmanışta milli takımı hedefliyor

İzmir'de görme engeline rağmen sporla hayata tutunan Burak Sayın, judo ve atletizmde kazandığı Türkiye derecelerinin ardından şimdi de tırmanış duvarında yeni bir başarı hikayesi yazmak için mücadele ediyor.

Çocukluğundan bu yana sporun içinde olan, dizindeki sakatlık nedeniyle sevdiği branşlara veda etmek zorunda kalan 25 yaşındaki Burak, dört ay önce başladığı para tırmanışta milli takım forması giyerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyor.

Konak ilçesinde yaşayan ve görme engelli olarak dünyaya gelen Burak Sayın, hayata sporla bağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde judo ve atletizm branşlarında eğitim alan Burak, Ordu'da 2021 yılında düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası'nda 51-60 kilo kategorisinde üçüncü oldu.

Burak, 2024 yılında Konya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede birincilik, 2025'te Ankara'da düzenlenen Spor Toto Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ise 51-60 kilo kategorisinde üçüncülük elde etti.

Çok sevdiği judo ve atletizme dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle veda etmek zorunda kalan Burak, bir arkadaşının önerisiyle para tırmanış branşıyla ilgilenmeye başladı.

Burak Sayın, Macera Seyirtepe Parkı'nda çalışan, aynı zamanda Para Tırmanış Milli Takımı'nın antrenörü olan İrem Selen Kafalı ile tanıştı.

İkili, 4 ay önce parkta eğitimlere başladı.

Mart ayında Bursa'da düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda 30 sporcu arasında 5'inci olmayı başaran Burak Sayın, haftanın 3 günü tırmanış duvarındaki rotalara tırmanarak, milli takım hedefine ulaşmaya çalışıyor.

"Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil etmek istiyorum"

Burak Sayın, AA muhabirine, spor yapmayı çok sevdiğini, bu şekilde engelini unuttuğunu söyledi.

Para tırmanışın adrenalini yüksek bir spor dalı olduğunu anlatan Sayın, şunları kaydetti:

"Bir yerlere çıkıp bir şey başarmak güzel bir şey. Tırmanmak kolay ve rahat. İlk başta insanlar bakınca zor görüyor ama yapınca çok kolay. Duvarda 16 metreye kadar çıkıyorum. Bana kolay geliyor, yapabiliyorum. İnsanlar genelde şaşırıyor, pek inanmıyor ama insanlar isterse her şeyi başarır. Herkese bu sporu yapmasını öneririm. Sıradan bir insan nasıl tırmanırsa ben de öyle tırmanıyorum. Yüksekliği hissediyorum. Korkmuyorum, gayet rahat çıkıyorum. Türkiye Şampiyonası'na katılıp, milli takıma seçilip Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil etmek istiyorum."

"Onu aramızda görmek istiyoruz"

Burak'ın antrenörü İrem Selen Kafalı ise para tırmanışın dünya genelinde 20 yıldır yapılan bir spor dalı olduğunu, Türkiye'de ise 2025 yılında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından başlatıldığını anlattı.

Para tırmanış branşında Türkiye'de 3 şampiyonanın düzenlendiğini belirten Kafalı, Burak'ın para tırmanış sporu ile ilgilenmek istediğini öğrenince onun antrenörü olmaya karar verdiğini ifade etti.

Burak'ın çok disiplinli bir sporcu olduğunu anlatan İrem Selen Kafalı, "Milli takıma girebilmesi için önce Türkiye Şampiyonası'na katılması gerekiyor. Birlikte çalışmaya yeni başladık, 4 ay kadar oluyor. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'na katılacak. İlk 3'e girip, sonra da milli takım kampına davet edilecek. Milli takıma seçilirse dünya şampiyonası ve açık yarışmalara katılabilecek. Onu aramızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Baba Faik Sayın da oğlunun spor yapmayı çok sevdiğini, onunla gurur duyduğunu söyledi.

Macera Seyirtepe İş Geliştirme Direktörü Barış Erel ise Burak'ın azminin herkese örnek olması gerektiğini vurgulayarak, kurum olarak sonuna kadar ona destek olacaklarını belirtti.