Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Iğdır FK'yı konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka 0-0 eşitlikle sona ererken -12 derecede oynanan karşılaşma ilginç görüntülere sahne oldu.
Stadyumun zemin ısıtma sistemi çalışınca saha buharla kaplandı. Bu durum karşılaşma boyunca devam etti ve ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Öte yanan yedek kulübesindeki futbolcuların ise soğuktan korunmak için battaniyeyle oturması da dikkat çekti.
İşte o anlara ait kareler;
Karagümrük'ün puan kaybettiği haftada, 1. Lig'de 2. sıraya yükselme şansı bulunan Erzurumspor, karşılaşmadan galip ayrılamayınca bu fırsatı kaçırmış oldu. Mavi beyazlılar 44 puanla 3. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki Iğdır FK ise 33 puanda.
Son Dakika › Spor › Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı - Son Dakika
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