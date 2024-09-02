Göztepe, 4 haftayı 6 puanla namağlup tamamladı - Son Dakika
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Göztepe, 4 haftayı 6 puanla namağlup tamamladı

Göztepe, 4 haftayı 6 puanla namağlup tamamladı

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonun ilk 4 haftasını 3 beraberlik ve 1 galibiyetle geride bırakan Göztepe, milli araya 6 puanla namağlup girdi. Oynadığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırmayı başaran Göztepe'de goller geçen sezon 1'inci Lig'de de kadroda yer alan Brezilyalı Romulo Cardoso ve defans oyuncularından geldi.

02.09.2024 13:09
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SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonun ilk 4 haftasını 3 beraberlik ve 1 galibiyetle geride bırakan Göztepe, milli araya 6 puanla namağlup girdi. Oynadığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırmayı başaran Göztepe'de goller geçen sezon 1'inci Lig'de de kadroda yer alan Brezilyalı Romulo Cardoso ve defans oyuncularından geldi. Şu ana kadar toplam 5 kez ağları sarsan İzmir ekibinde Romulo 2 kez sevinç yaşarken, stoperler Koray Günter ve Heliton ile sol bek Djalma Silva rakip ağları sarstı.

İlk maçında deplasmanda Antalyaspor'la golsüz berabere kalan İzmir ekibi, 2'nci haftada Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlamasına rağmen pes etmeyen Göztepe, önce savunma oyuncusu Koray'la umutlandı, 90+5'inci dakikada Romulo'nun golüyle puanı kaptı. Ertesi hafta Alanyaspor'a konuk olan Göztepe, maçı 1-1 tamamladı. Brezilyalı stoper Heliton Göztepe adına golü kaydetti.

CAMİA TAKIMDAN ÇOK UMUTLU

Son olarak cezası nedeniyle seyircisiz maçta Bodrum FK ile evinde karşılaşan Göztepe ilk galibiyetini aldı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki sessiz gecede, Göztepe Romulo ve Djalma Silva ile sonuca gitti. 4'üncü hafta sonunda 6'ncı sırada yer bulan Göztepe'de şu ana kadar alınan sonuçlar ve oynanan pozitif futbol camiayı umutlandırdı. Milli maç arasından sonra 5'inci haftayı da bay geçecek Göztepe, uzun süre maç yapmayacak. 6'ncı haftada ise Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar yükselen grafiğini sürdürmeye çalışacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, 4 haftayı 6 puanla namağlup tamamladı - Son Dakika

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