Göztepe, Alanyaspor'a Yenildi - Son Dakika
Göztepe, Alanyaspor'a Yenildi

20.10.2025 11:19
Göztepe, Alanyaspor'a 1-0 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı. Teknik direktör Stoilov eleştiride bulundu.

SÜPER Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Göztepe, eski oyuncusu Ümit Akdağ'ın 83'üncü dakikadaki golüne engel olamayıp maçı 1-0 kaybetti ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Bu maça kadar çıktığı 8 müsabakada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar başarılı serisini sonlandırdı. Avrupa hedefiyle sezona giren Göztepe 16 puanda kalarak 5'inci sıraya geriledi.

Sakatlık ve cezalılar nedeniyle dar bir kadroyla Alanya'ya gelen Göztepe'de özellikle hücum oyuncularının azlığı teknik direktör Stanimir Stoilov'u hamle yapmakta zorladı. Sakatlığı devam eden sağ bek Ogün Bayrak'ı da kafileye dahil eden Stoilov, U19 Takımı için kadroya dahil edilen Finlandiyalı genç forvet Salem Bouajila'yı da oyuna aldı. Bouajila, gol umudu olarak 81'inci dakikada Janderson'un yerine oyuna girdi.

STOILOV: YENİLMEYİ HAK ETMEDİK'

Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Stanimir Stoilov, maçın ilk yarısında takımının çok sayıda net gol fırsatı yakaladığını ancak bu fırsatları değerlendiremediklerini belirtti. Genel olarak iyi bir oyun sergilendiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Maçın 60'ıncı dakikasından sonra duran toplarda yaşanan sıkıntılar ve özellikle son bölümlerde yorgunluğa bağlı savunma hataları maçın kaderini belirledi. Oyuncu değişiklikleri konusunda sınırlı seçeneklere sahibiz. Forvet hattında yapılacak stratejik değişiklikler maçı kazandırabilecekti ancak bu konuda yeterli opsiyon bulunuyor. Buradan puanla dönebilirdik, takımım yenilgiyi hak etmedi" dedi.

Göztepe bu hafta namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

Ümit Akdağ, Alanya, Futbol

