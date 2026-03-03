Göztepe'de Bokele İle Gerilim - Son Dakika
Göztepe'de Bokele İle Gerilim

03.03.2026 12:29
Göztepe'nin teknik direktörü Bokele'yi kadro dışı bırakmadı ancak forma şansı vermiyor.

TRENDYOL Süper Lig'de cumartesi günü Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli rakibi Rams Başakşehir FK'ya konuk olacak Göztepe'de Malcom Bokele bilmecesi yaşanıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un, "İdmanlarda yeterince takıma yardımcı olmadı ve bu yüzden onu oynatmadım" diyerek geçen haftaki Eyüpspor maçının kadrosuna almadığı Kamerunlu futbolcunun şimdilik süresiz kadro dışı bırakılmadığı ifade edildi.

Ancak Stoilov'un bir süre daha Bokele'ye forma vermeyi düşünmediği ve oyuncusunu sert bir şekilde uyardığı öğrenildi. Bokele'nin kendini toparlamaması halinde ise takımdan uzaklaştırılabileceği dile getirildi. Geçen sezondan bu yana savunmada istikrarlı bir şekilde görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde Süper Lig'de 31 maça çıkıp 1 gol attı. Bu sezon da 21 lig maçı oynayan Bokele, ilk hafta deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında gol attı. Bokele, Göztepe'de gösterdiği performansın ardından Kamerun A Milli Takımı'na da seçildi.

Kaynak: DHA

