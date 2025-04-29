Göztepe'den Fırtına Gibi Galibiyet - Son Dakika
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Göztepe'den Fırtına Gibi Galibiyet

Göztepe\'den Fırtına Gibi Galibiyet

Göztepe, 11 maçlık hasretin ardından evinde Başakşehir'i 4-1 yenerek moral buldu.

29.04.2025 13:11
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SÜPER Lig'de 11 maçtır kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Göztepe, Başakşehir'i evinde 4-1 yenerek kara bulutları dağıttı. Eksik kadrosuna rağmen çok iyi bir 90 dakika çıkaran sarı-kırmızılılar aylar sonra taraftarıyla galibiyet sevinci kutladı. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde yine Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'a karşı 1-0'lık sonuçla elde eden Göz-Göz, düne kadar ligde 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bu periyotta Fenerbahçe (D), Alanyaspor, Bodrum FK (D), Kayserispor (D), Samsunspor, Sivasspor (D), Eyüpspor, Trabzonspor (D), Gaziantep FK, Konyaspor (D) ve Beşiktaş'la karşı karşıya gelen İzmir ekibi 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde edip üst sıralardan koptu ve Avrupa hedefinden uzaklaştı. Başakşehir galibiyetiyle 43 puana yükselen Göztepe, alt sıralarla ise bağlarını iyice koparıp rahat nefes aldı. Göztepe'nin aylar sonra gelen 3 puan sevinci ise bu maçta da yaşanan sakatlıklar nedeniyle biraz buruk geçti.

3 YENİ SAKAT GELDİ

Bu sezon ciddi sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı yaşayan Göztepe'de Başakşehir önünde henüz 4'üncü dakikada orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan acılar içinde yerde kaldı. Sağ arka adalesinden sakatlandığı öğrenilen deneyimli futbolcu sedye ile sahayı terk etti. Doğan, yerini Ahmed Ildız'a bıraktı. Bu kez 38'inci dakikada sol kanatta görev yapan İsmail Köybaşı kaburgasına aldığı sert darbeyle sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Diğer sol kanat oyuncusu Djalma Silva'nın da sakat olduğu takımda İsmail'in yerine Danimarkalı Nielsen görev yaptı. İlk yarının sonlarına doğru bu kez golcü Kubilay Kanatsızkuş sekmeye başladı. Sakat sakat oyuna devam eden Kubilay, 42'nci dakikada takımının ikinci golünü atıp, devre arası yerini Emersonn'a bıraktı.

'ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK'

Teknik Direktör Stanimir Stoilov iyi bir futbolla galibiyeti aldıklarını dile getirdi. 'Göztepe oynaması gerektiği gibi oynadı' diyen Bulgar teknik adam, "Karşımızda güçlü bir ekip vardı. Onlara karşı çok iyi performans ortaya koyduk. İlk 10 dakika hariç, oyunun geri kalan kısmında kontrolü elimize aldık. Diğer kaybettiğimiz ya da kazanamadığımız maçlardan bu maçın farkı elimizdeki fırsatları gayet iyi bir şekilde değerlendirebildik" diye konuştu.

'İDMANLARDA BİZ Mİ HATA YAPIYORUZ'

Maç esnasında yine sakatlıklar yaşandığını hatırlatan Stanimir Stoilov, "Ben kariyerimde bu kadar sakatlıkla karşılaşmadım. Bu yüksek hedefi ben koydum, Avrupa'yı ben arzuladım. Göztepe ailesi Avrupa'yı hak ediyor. Sene içinde yaşadığımız en büyük problem, sakatlıklar oldu. Mevcuttan bir tık öteye gidemedik, sakatlıklar kupada da ileriye gidemememizin nedeni oldu. İdmanlarda biz mi hata yapıyoruz, bilemiyorum. Yüksek dinamizmde oynamak ve çalışmak durumundayız. Hedefimiz yüksek olacaksa, dinamikliğimiz de yüksek olacak" yorumunu yaptı.

YENİLER GOLLE TANIŞTI

Göztepe'nin devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından transfer ettiği golcü Emersonn ile Alanyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği stoper Furkan Bayır, Başakşehir maçlarında golle tanıştı. Furkan sahaya ilk 11'de çıkarken, 25'inci dakikada gol perdesini açtı. Şu ana kadar beklentileri karşılaşamayan 20 yaşındaki forvet Emersonn da şeytanın bacağını kırdı. 86'ncı dakikada vatandaşı Romulo'nun pasında topu ağlara gönderen genç golcü suskunluğunu bozdu ve büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Fırtına, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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