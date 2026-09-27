Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi Miroshi ve Sundberg\'le hazırlıklara başladı

TRENDYOL Süper Lig'de galibiyetsiz 3 puan alıp ilk 6 haftayı 17'nci sırada tamamlayan Göztepe hazırlıklarına başladı. Milli ara sonrası deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmana, ısınma ve pas çalışmalarıyla start verdi. Dar alanda oyunla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi. Kötü bir başlangıca imza atan Göztepe, gözler ise sakat futbolculara çevrildi.

Özellikle savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana takımdan ayrı kalan Gambiyalı stoper Sonko Sundrberg, 2'nci haftada sakatlık geçiren Brezilyalı Allan Godoi ile son 2 maçta takımını yalnız bırakan orta saha Novatus Miroshi'nin tedavilerinde sona gelindi. Miroshi ve Sundberg takımla çalışmalara başlarken, Godoi'nin de kısa sürede tedavisini tamamlaması ve takıma dahil olması bekleniyor.