Göztepe, Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor - Son Dakika
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Göztepe, Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor

Göztepe, Fenerbahçe\'yi evinde ağırlıyor

Süper Lig'e dönen Göztepe, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stoilov eski takımına karşı mücadele edecek.

16.08.2024 11:22
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'e 2 sezon sonra geri dönen ve ilk hafta maçında Antalyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlığı süren yeni transferlerden Japon orta saha Kuyru Matsuki mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılıların son transferi Kamerunlu stoper Malcom Bokele ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Gürsel Aksel Stadı ise yarın kapalı gişe oynayacak. Hem kombine hem de satışa çıkan 500 adet maç biletini kısa süre önceden tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler stadı tıklım tıklım dolduracak. Konuk Fenerbahçe taraftarının da kendilerine ayrılan biletlerin tamamını kısa süre içinde satın aldığı açıklandı.

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ardından 2017-2018'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe, 2018-2019'da Fenerbahçe'yi Bornova'da 1-0 yenmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda iki takım bir kez daha Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı ve müsabaka 2-2 sona erdi. Göztepe, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk defa Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İzmir'deki son randevu ise 2021-2022 sezonunda gerçekleşti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

STOILOV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Stoilov, 1992-2993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. O dönem orta sahada görev yapan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de özel maçlar da dahil 13 kez sahaya çıktı. Stoilov, kısa süre oynamasına rağmen Fenerbahçe formasıyla 5 gol atma başarısı gösterdi. Şu an Göztepe formasını terleten oyunculardan sol bek İsmail Köybaşı, sağ bek Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız da bir dönem Fenerbahçe formasını terletti. Göztepe'nin kaptanlığını yapan İsmail, 2016-2019 yılları arasında İstanbul ekibinde oynarken, Nazım Sangare 2020-2022 senelerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Uğur Kaan ise Fenerbahçe altyapısında yetişip, çeşitli alt yaş kategorilerinde mücadele etti.

Kaynak: DHA

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