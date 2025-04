Göztepe maçının ardından/ Video eklendi

TÜRKİYE Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Muhteşem bir galibiyet aldıklarını belirten Stoilov, "Göztepe'nin adını Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırdık. Ailemiz için çok mutluyum. Zor bir süreçten geçtik. Bu süreç bizim için henüz bitmedi. Taraftarımızla, oyuncularımızla, kulüp olarak mücadele etmeye devam edeceğiz Bu şekilde devam edersek başarılı günler bizi bekliyor. Güzel günler gelecek. Biz taraftarımız için her şeyimizi vermek istiyoruz. Onlar ne olursa olsun her zaman takımın arkasında. Nerede olursak olalım her zaman bizi destekliyorlar. Göztepe güçlü bir aile. Burada galip gelmek bizim için değerliydi. Bu bize özgüven verecektir. Maçta bizim adımıza iki farklı yarı vardı. İlk yarı Beşiktaş daha iyiydi. Orada skor 3-0'a gelebilirdi. İlk yarıda sergilediğimiz futboldan mutlu değilim. Kırmızı kart ve ikinci yarıdaki düzeltmeler yaptık. Takım olarak dinamizm ve baskılı oyunla gerçek Göztepe'nin sahaya yansıtmak istediği oyuna kavuştuk. İlk yarıdan hoşlanmadık diyebilirim. Rakibimiz 10 kişi kalmasaydı maçı çevirmemiz zor olurdu. Bu oyunu tüm maça yaymamız gerekiyor. 10 kişi de kalmış olsa Beşiktaş'ın da arkasında büyük bir destek vardı. Böyle bir deplasmanda galip gelmek çok değerli. Takım olarak iki farklı oyun sergilememizin mutsuzluğunu yaşıyorum. Bunu düzeltmek için takımımla konuşacağım" diye konuştu.

'ROMULO İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYAN BİR TAKIMDAN TEKLİF ALDIK'

Takımın yıldız ismi Romulo ile ilgili gelen bir soru üzerine Stoilov, "Romulo takımın bir parçası, onun işi gol atmak ve ofansif anlamda takıma katkı sağlamak. 1 yıl önce bize geldiğinde çok büyük efor sarf etti. Büyük bir gelişim gösterdi. Onun için önemli noktalardan birisi takım için oynaması ve mücadele etmesi. Bu da ona golleri getirdi. Çok daha büyük bir potansiyeli var. 1,5 aylık bir sakatlık yaşadı. Sakatlık olmadan önce de çıkan transfer söylentileri aklını karıştırdı. Bu dönemde oyuncuların aklının karışmaması gerekiyor. Biz o dönemde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan önemli bir takımdan bir teklif aldık. Kulübümüz hedeflerimiz için bu teklifi reddetti. Bu hedeflere vardıktan sonra kulüp düşünür ve iyi bir teklife gelirse o zaman ne gerekiyorsa yapılır. Biz hep beraber hedeflere odaklanmış durumdayız. Benim işim takıma kattığımız oyuncuların gelişimlerini sağlamak. Bu şekilde kulübe önemli getiriler sağlamak. Futbol bir iş. Bizim genç ve büyük potansiyelli oyuncularımız var. Hiçbir oyuncumuzun transfer döneminde aklını kaybetmemesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan teklif gelirse bunların yaşanması normal" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında Avrupa hedefini kendisinin koyduğunu ve bunun için çalışmalara hep birlikte devam edeceklerini dile getirdi.

SOLSKJAER: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Ole Gunnar Solskjaer, "İlk 35 dakika çok iyiydik. Çok fazla fırsat bulduk, oyunu kontrol ettik. Kırmızı karttan sonra her şey tersine döndü. Romulo maçın oyuncusuydu. Havada çok iyi. Kırmızı kart da onun sektirdiği bir top sonrasında oldu. Savunması zor, iyi bir oyuncu. Oyuncularım savaştı, çabaladı. Futbolda bu kadar basit goller yerseniz kazanmak zor olur. Son gol benim için sürpriz oldu Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hayalimiz kupayı almaktı. Şu an odağımız tamamen lig" diye konuştu.

'POZİTİF BİR ŞEKİLDE LİGİ BİTİRMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

En büyük hedeflerinin şu anda ligi pozitif şekilde bitirmek olduğunu söyleyen Solskjaer, "Biz bu işte taraftarımızla, oyuncularımızla, başkanımızla beraberiz. Gelecek için planlar yapıyoruz. Bazen çok yüksekteyiz bazen bir anda çok aşağıdayız. Bazen olaylar kontrolümüz dışında gelişebiliyor. Bazı anlarda verilen kararlar belirleyici olabiliyor. Benim işim istikrarı sağlamak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif bir şekilde ligi bitirmek en büyük hedefimiz. Daha sonrasında kim kalacak nereye yeni oyuncu alacağız onun kararını vereceğiz. Galatasaray'ı yeniyoruz yukarıdayız, bugün kaybediyoruz. 35 dakika çok iyiydik Ama çok basit, aptalca goller yedik. Gol yediğimiz zaman rakibin gol atmak için çaba sarf etmesi lazım. Biz bugün golleri hediye ettik. Rakip çok çaba sarf ederek gol atmalı. Benim işim de genel olarak istikrarı sağlamak, bununla ilgili ne gerekiyorsa yapmak" şeklinde konuştu.

'ERSİN OYNAMAYI HAK EDEN BİR OYUNCU'

Önemli bir maçta savunma ve kalede neden rotasyon yaptığıyla ilgili gelen bir soru üzerine Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

"Paulista uzun süre sakattı. Bu maç hazırlığında sadece 1 gün idman yaptı. Sağlık açısından onu korumak gerekiyordu. Ersin harika bir kaleci, şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Kendini geliştirmek için bu tür büyük maçlarda oynaması gerekiyor. Maalesef iki tane harika kalecim var. Bu anlamda Ersin oynamayı hak eden bir oyuncu."

Karşılaşmanın ikinci yarısında Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu arasında yaşanan tartışmayla ilgili düşünceleri sorulan Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyuncularım saha içinde bir şeyi çözmeyi istiyorsa tartışacaklar. Takım sahada problemleri kendi içinde çözmeli. Harika bir atmosfer var. Bazen benim mesajım sahaya iletilmiyor. Sorunları bazen kendi aralarında çözmeleri gerekiyor."