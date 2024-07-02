Göztepe, Nazım Sangare ve Koray Günter'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Nazım Sangare ve Koray Günter'i transfer etti

Göztepe, Nazım Sangare ve Koray Günter\'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon öncesi sağ bek Nazım Sangare ve defans Koray Günter'i transfer etti. Nazım ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Koray'ı ise Hellas Verona'dan kiraladı. Nazım, Antalyaspor ve Fenerbahçe'de forma giyerken, Koray ise Galatasaray'da oynadıktan sonra İtalya'ya transfer olmuştu.

02.07.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe 2 transfer birden gerçekleştirdi. Daha önce sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'mle sözleşme imzalayan Göztepe, sağ bek Nazım Sangare ile defans Koray Günter'i de resmen renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki Nazım ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık mukavele yaparken; Koray ise İtalya'nın Hellas Verona takımından kiralandı. Futbola Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ta başlayan Nazım, Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf ve Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu.

Antalyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Nazım, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de sakatlıklar yaşayan deneyimli futbolcu, geçen sezonu Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük'te geçirdi. Karagümrük'te 29 resmi maça çıkan Nazım, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Kariyerine yeni takım arkadaşı Nazım gibi Almanya'da başlayan 29 yaşındaki Koray Günter de Borussia Dortmund altyapısından yetişti. Deneyimli stoper 2013-2018 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu. Sarı-kırmızılı takımda fazla süre alamayan Koray, sarı-kırmızılılarda 3 Türkiye Kupası 2 de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın ardından rotasını İtalya'ya çeviren Koray, Genoa, Hellas Verona ve Sampdoria formalarını terletip yeniden Türkiye'ye döndü. Geçen sene Fatih Karagümrük'te oynayan Koray, 10 müsabakada görev aldı.

KOCAELİSPOR'A GİTTİ

Göztepe, stoper Tarkan Serbest ile yollarını resmen ayırdı. Geçen sezon Kasımpaşa'dan gelen 30 yaşındaki Tarkan, 24 resmi maça çıktı. Göztepe Tarkan'a veda mesajı yayımlayıp oyuncunun 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, İtalya, Verona, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Nazım Sangare ve Koray Günter'i transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:57:11. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Nazım Sangare ve Koray Günter'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement