Göztepe Yabancı Oyuncularını Kiralıyor - Son Dakika
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Göztepe Yabancı Oyuncularını Kiralıyor

Göztepe Yabancı Oyuncularını Kiralıyor
05.07.2026 12:42
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Göztepe, forma şansı bulamayan yabancı oyuncularını 1'inci Lig takımlarına kiralayacak.

TRANSFERDE golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique'nin yanı sıra orta saha Alex Matos'la resmi sözleşme imzalayan Göztepe'nin kadrosunda yer alan ve forma şansı bulmakta zorlanan yabancı oyuncularına teklif yağıyor. Özellikle 1'inci Lig ekiplerinin İbrahim Sabra, Salem Bouaijila, Mosah Mohammed gibi futbolcuları radarına aldığı ve Göztepe yönetimine teklifler götürdüğü kaydedildi. Göztepeli kurmayların ise Muğlaspor'la yapılan işbirliği görüşmesinin ardından forma şansı bulamayan yabancılarını yeşil-beyazlılara kiralayacağı, dışarıda kalacak diğer futbolcuları da oynayabilecekleri takımlara göndereceği ifade edildi.

Göz-Göz'ün yabancıların yanı sıra UEFA Gençlik Ligi'ne katılan U19 Takımı'nda forma giyen yerli isimleri de tecrübe kazanmaları adına 1'inci Lig takımlarına vereceği vurgulandı. Ayrıca teknik direktör Stanimir Stoilov, 8 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak 2'nci etap kampında yerli ve yabancı genç isimleri yakından takip edecek. Stoilov'un vereceği rapor doğrultusunda da genç futbolcuların transferde geleceği şekillenecek.

Kaynak: DHA

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