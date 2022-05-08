Gran Fondo Antalya 2022'de dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

Uzun parkurda erkeklerde Kirill Krasavin, kadınlarda Gamze Ceyhan zirvede

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu: Gran Fondolara büyük destek vereceğiz

Olgucan KALKAN - Levent YENİGÜN/ KEMER (ANTALYA), - Gran Fondo Antalya 2022'de dereceye giren isimler belli oldu. 98 kilometrelik uzun parkurdan erkeklerde Kirill Krasavin, kadınlarda ise Gamze Ceyhan zirvede yer aldı. 14 ülkeden 62'si kadın 531 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular; 98 kilometrelik uzun parkur ve 48 kilometrelik kısa parkurda mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ve sponsor firmaların temsilcileri tarafından verildi.

MÜFTÜOĞLU: BU TİP ORGANİZASYONLARI YURDUN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAK LAZIMGran Fondo organizasyonlarının Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapılması gerektiğini ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Sadece Kemer değil, bu tip organizasyonları yurdun dört bir tarafına taşımamız lazım. Kemer'den sonra Bodrum ve Marmaris 'i de eklersek sadece bu ay içinde 3 büyük Gran Fondo yarışını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da bisiklet ailesi olarak bizleri son derece mutlu etmektedir" dedi. RUS VE UKRAYNALI SPORCULAR BİRLİKTE POZ VERDİÖte yandan yarışmada dereceye giren yarışmacıların madalyalarını aldıkları sırada Rus ve Ukraynalı sporcular birlikte poz verdi. Sporcuların beraber kameralara poz verip fotoğraf çektirmesi seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı. Gran Fondo Antalya 2022'de dereceye giren sporcular şöyle: Uzun Parkur Erkekler İlk 3: 1. Kirill Krasavin (Peace No War- 3 saat 03 dakika 15 saniye)2. Muhammed Erkan (Dost Bisikletler - 3 saat 04 dakika 53 saniye)3. Artem Shcherbyna (Leader Citron Team - 3 saat 05 dakika 26 saniye Uzun Parkur Kadınlar İlk 3: 1. Gamze Ceyhan (Treck RMK Mechatronics - 3 saat 44 dakika 57 saniye)2. İlkem Gökçe (Bireysel - 4 saat 14 dakika 29 saniye)3. Melike Çakır (Bireysel - 4 saat 15 dakika 52 saniye) Kısa Parkur Erkekler İlk 3: 1. Nurullah Yurteri ( Akdeniz Belediye Spor Kulübü - 1 saat 13 dakika 59 saniye)2. Barış Akkoyun ( Muğla Karya - 1 saat 13 dakika 59 saniye)3. Tunahan Özer (Cyclist Türkiye- 1 saat 14 dakika 09 saniye) Kısa Parkur Kadınlar İlk 3: 1. Selinay Tuğçe Kır (Aktif Pedal - 1 saat 17 dakika 27 saniye)2. Irena Vasilevskaya (Aerostar Team 1 - 1 saat 18 dakika 17 saniye)

3. Meltem Kılıç (Velocity 216 - 1 saat 20 dakika 59 saniye)