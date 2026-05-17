Gran Fondo İlkadım Yarışı Samsun'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gran Fondo İlkadım Yarışı Samsun'da Başladı

Gran Fondo İlkadım Yarışı Samsun\'da Başladı
17.05.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun, Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı'na üçüncü kez ev sahipliği yaptı, 415 bisikletçi katıldı.

SAMSUN'un üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı başladı.

Samsun, Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı'na üçüncü kez ev sahipliği yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Valiliği tarafından İlkadım ilçesi İstiklal Meydanı'nda başlayan yarışa 15'i yabancı olmak üzere toplam 415 bisikletli katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, starttan önce sporcular ile sohbet edip başarılar diledi. Vali Tavlı'nın başlattığı yarışmada sporcular, İstiklal Meydanı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Bafra ilçesi etaplarında 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadeleye başladı. Yarış öncesi konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bu tür organizasyonlar çok önemli. Geçen seneyi 2'ye katlayan bir katılım var. Bu organizasyon her yıl Samsun'da yapıldıkça, sporcular da buradaki güzellikleri birbirlerine anlattıkça ben inanıyorum ki burada yakın tarihte 1500 kişiyle organizasyon yapacağız. Gran Fondo'lar halka iniyor. Biz artık Gran Fondo'lara da önem veriyoruz. Bu yıl ülkemizde 10 tane yapacağız ve bir tanesini de Samsun'da yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gran Fondo İlkadım Yarışı Samsun'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Kriz Türkiye’ye yaradı 100 milyon dolarlık yatırım geliyor Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Geceye damga vuran görüntü Osimhen’in surat ifadesini görenler anlam veremedi Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
10:40
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:10:46. #7.13#
SON DAKİKA: Gran Fondo İlkadım Yarışı Samsun'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.